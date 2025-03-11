Правительство сформирует резерв на лечение редких болезней в регионах

Правительственная комиссия одобрила проект о передаче регионам федеральных средств на закупку препаратов для лечения 17 редких болезней. Ранее пациенты предлагали расширить этот список, включив туда заболевания фонда «Круг добра»

Фото: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила проект, согласно которому регионы будут получать дополнительные средства на закупку препаратов для лечения орфанных (редких) болезней. РБК ознакомился с документом, его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием. О том, что текст документа одобрили для последующего рассмотрения на заседании кабмина, РБК уточнил источник в правительстве.

Дополнительные средства в виде межбюджетных трансфертов регионы будут получать, если не будут самостоятельно справляться с объемом закупок. Критерии, которые будут это подтверждать, а также порядок предоставления средств будет определять правительство. Речь идет о закупках препаратов для заболеваний, закрепленных в постановлении правительства № 403. Сейчас в него входят 17 заболеваний, в том числе острая печеночная порфирия, нарушение обмена меди (болезнь Вильсона), незавершенный остеогенез.

Согласно действующему законодательству (ч. 9 ст. 83 федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»), обеспечение граждан лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких заболеваний, осуществляется за счет средств региональных бюджетов, отметил в комментарии РБК председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Он напомнил, что в сентябре 2024 года Конституционный суд признал, что эта норма не соответствует Конституции, так как не предусматривает резервного механизма обеспечения граждан лекарственными препаратами, если регион не может провести необходимые закупки.

Груздев добавил, что сегодня в Федеральный регистр лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, включены 21,2 тыс. человек. Средняя стоимость терапии одного такого пациента составляет около 2,76 млн руб. в год.

Пациенты предлагали расширить поддержку

На этапе общественного обсуждения проекта пациентские организации предлагали расширить перечень болезней, в рамках которых правительство сможет финансово помогать регионам.

К примеру, фонд «Подсолнух», который помогает детям и взрослым с врожденным нарушением иммунитета, предлагал распространить новый механизм на все орфанные заболевания, которые утверждены отдельным перечнем Минздравом. В него входят 284 заболевания, включая различные злокачественные новообразования, муковисцидоз, спиральная мышечная атрофия, мышечная дистрофия Дюшенна и другие.

В то же время директор фонда «Семьи СМА» Ольга Германенко говорила, что для некоторых орфанных заболеваний пока даже не разработана необходимая терапия, поэтому нет смысла распространять предлагаемую финансовую поддержку на все 284 болезни.

Она также сообщила, что фонд «Семьи СМА» предлагает вместе с принятием законопроекта расширить перечень, утвержденный постановлением № 403, включив в него заболевания, лечение которых сейчас обеспечивает фонд «Круг добра». При этом речь идет только о тех заболеваниях, для лечения которых в России есть зарегистрированные препараты. Это позволило бы обеспечить лечением и взрослых орфанных пациентов, которые выходят из-под опеки «Круга добра», ведь фонд закупает препараты людям только до 19 лет. После этого возраста бывшие пациенты фонда могут получать лечение за счет регионов только при наличии инвалидности.

«Круг добра» создали в 2021 году для закупки лекарств для детей с тяжелыми и редкими болезнями, в том числе и не зарегистрированных в России препаратов. Сейчас это чуть больше 100 заболеваний. Основной бюджет фонда формируется за счет средств, полученных от повышенного налога НДФЛ для физлиц и организаций, чей доход превышает 5 млн руб. в год. Изначально фонд обеспечивал детей до совершеннолетия, но позже внесли изменения, которые позволили за счет фонда обеспечивать препаратами пациентов до 19 лет.

Согласно оценке потенциальных затрат, если новую финансовую поддержку от правительства распространят на заболевания фонда «Круг добра», то затраты регионов на обеспечение орфанных пациентов суммарно могут составить 4–5 млрд руб. ежегодно, заявляла руководитель проектного офиса «Редкие (орфанные) болезни» Национального НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко Елена Шукан.

Фактически сейчас отсутствует правовая база для обеспечения терапией участников «Круга добра», не являющихся инвалидами, заболевание которых не входит в программу редких жизнеугрожающих заболеваний или в программу высокозатратных нозологий, обратил внимание Груздев. Представители федерального центра и субъектов, по его оценке, осознают актуальность проблемы, активно ведется обсуждение возможности федерализации системы лечения редких заболеваний. Однако для принятия решения «важно оценить бремя, которое ляжет на бюджет, и сопоставить его с потенциальной пользой для пациентов».