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В Думе предложили разрешить скорым таранить не так припаркованные авто

В Думе предложили разрешить скорым таранить неправильно припаркованные авто
Законопроектом предлагается разрешить водителям машин скорой помощи и пожарных таранить неправильно припаркованные машины в случае угрозы жизни и имуществу
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Госдуму планируется внести законопроект, который разрешит водителям машин скорой помощи и пожарных таранить неправильно припаркованные автомобили. Об этом РБК рассказал автор инициативы, депутат-единоросс, член комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Он отметил, что пожарным разрешено законом таранить мешающие на пути автомобили в случае крайней необходимости, но водители пожарных машин обычно этим правом не пользуются, боясь юридических последствий и ответственности. У водителей скорых такого права вообще нет, добавил Колунов.

«К чему это приводит? К тому, что машина может часами стоять перед горящим домом, не имея возможности подъехать к нему из-за неправильно припаркованных машин. Со скорой такая же ситуация. Итог — гибель людей и потеря имущества», — указал депутат.

По его словам, решить проблему его просили жители многоквартирных домов и работники экстренных служб. Колунов в первую очередь предлагает внести поправки в Уголовный и Гражданский кодексы «и иные нормативные правовые акты в части исключения уголовной и гражданской ответственности сотрудников экстренных служб в состоянии крайней необходимости». Таким образом, привлечь к ответственности водителей скорых и пожарных машин в этом случае будет невозможно. «Во-вторых, важно внести изменения в действующее законодательство о страховании. Разработаем новый механизм страхования гражданской ответственности сотрудников экстренных служб в случае причинения ими вреда в состоянии крайней необходимости», — сказал парламентарий.

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Фото:Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Кроме того, по мнению Колунова, автомобили экстренных служб нужно оснастить силовыми бамперами.

Согласно действующему законодательству, подъезд пожарных машин должен быть обеспечен с двух продольных сторон здания, если высота многоэтажки более 28 метров (как правило, это 9 этажей и выше). Если высота дома меньше 28 метров, допускается подъезд только с одной стороны. Кроме того, ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее 3,5 метра при высоте зданий до 13 метров включительно; 4,2 метра — при высоте здания от 13 до 46 метров включительно; 6 метров — при высоте здания более 46 метров.

Запрещено парковать автомобили на разворотных и специальных площадках, предназначенных для пожарно-спасательной техники, а также ставить машины на крышках колодцев пожарных гидрантов.

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Идея о том, чтобы разрешить пожарным и скорой таранить машины во дворах, уже обсуждалась в 2016 году. Тогда предлагалось освободить водителей экстренных служб от ответственности за повреждение неправильно припаркованных машин.

С конца 2019 года в Москве, как писал Autonews.ru, начали штрафовать за парковку на дворовых площадках для спецтехники, которые обозначены красной разметкой и знаком запрета стоянки. Статья КоАП 12.16, ч. 5 за парковку под запрещающим знаком 3.27 «Остановка запрещена» предусматривает в Москве штраф в размере 3 тыс. руб.

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Елена Чернышова, Яна Баширова Яна Баширова
Скорая помощь пожарные Госдума законопроект парковка
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