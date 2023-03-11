Ученые выявили сходство орудий труда древних людей и современных обезьян

Немецкие ученые изучили орудия труда древнего человека и современных макак, отметив, что они «практически неотличимы». По их данным, макаки создали орудия труда случайно, что может ставить под сомнение теорию об эволюции человека

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Ученые Института эволюционной антропологии Макса Планка (Германия) изучили созданные тайскими макаками орудия труда и пришли к выводу, что каменные артефакты, произведенные когда-то человеком и сыгравшие ключевую роль в его эволюции, могли появиться случайно. Об этом со ссылкой на научную статью в Science Advances пишет The Hill.

В частности, ученые изучили каменные орудия труда, которые используют современные тайские макаки, и пришли к выводу, что они «практически неотличимы» от созданных тысячелетия назад первых человеческих орудий.

В то же время исследователи подчеркивают, что использование инструментов у нечеловеческих приматов не является чем-то новым — обезьяны в Юго-Восточной Азии часто используют камни, чтобы пробить панцирь и добраться до мяса внутри. «Это использование может быть удивительно изощренным. Макаки, добывающие пищу на пляжах, выбирают длинные, узкие и тяжелые камни — то, что антропологи называют «топором-молотом», — чтобы вскрывать раковины устриц», — отмечают авторы статьи.

Однако новые данные позволяют утверждать, что некоторые макаки смогли адаптировать камни и для других целей, в частности, для добычи орехов. Так, на одной из заброшенных плантаций масличных пальм обезьяны создавали целые «станции» для раскалывания орехов под дикими деревьями, указывают исследователи.

Фотоловушки ученых показали, что обезьяны, раскалывающие орехи, иногда промахиваются, после чего два камня ударяются друг о друга. «Это столкновение иногда отбивает отщеп (скол) от одного из камней — что-то очень похожее на процесс изготовления инструментов, который археологи называют «околкой», — говорится в статье. В институте Планка отмечают, что древние люди использовали «околку», чтобы создать «невероятно гибкий набор инструментов», самые ранние формы которых нельзя отличить от тех, которые макаки сделали случайно.

Это указывает на возможность, которая может разрушить устоявшийся нарратив, заявила соавтор исследования, сотрудница института Планка Лидия Лунц. «Все конусообразные отщепы [человека], которые мы находим в археологических записях — которые считаются сделанными преднамеренно, — могут быть непреднамеренными побочными продуктами», — сказала ученый.

По ее словам, обнаруженные факты требует множества дополнительных исследований. В частности, необходимо определить, обладал ли древний человек мозгом достаточно большим, чтобы планировать изготовление каменных инструментов труда. Лунц полагает, что эволюции человека мог способствовать случай, например когда древний человек «случайно поломал камень» и обнаружил, что использование острия для разделки пищи — более легкий процесс.

Тем не менее, отмечает ученый, продолжать изучение социальной среды и быта макак становится проблематичным, поскольку ареал их обитания убывает под воздействием стремительной индустриализации в Азии. «Шанс, который у нас есть сейчас, чтобы сравнить нашу историю и историю живых приматов, — это очень быстро закрывающееся окно», — заключила Лунц.