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Церемония вручения «Оскара» пройдет без красной дорожки

AP: церемония вручения премии «Оскар» впервые с 1961 года пройдет без красной дорожки
Красная дорожка «Оскара» впервые пройдет в крытом помещении, цвет полотна сменят на оттенок песочного или шампанского. Организаторы предложили не менять название прохода по дорожке, напомнив, что это лишь образное выражение
Фото: Eric Gaillard / Reuters
Фото: Eric Gaillard / Reuters

Церемония вручения премии «Оскар» в 2023 году состоится без традиционной красной дорожки, ее цвет будет близок к оттенку шампанского, пишет Associated Press.

95-я церемония вручения премий «Оскар» пройдет в этом году в ночь на воскресенье, 12 марта. Красная дорожка откроется в 23:30 мск, вручение начнется в 4:00 понедельника по московскому времени.

РБК будет вести онлайн-трансляцию церемонии.

Дорожка в этом году будет расстелена в крытом помещении, а не под открытым небом, как было прежде. Как пояснила креативный консультант Лиза Лав, всегда было очевидным несоответствие — гости прибывали на церемонию с элегантным вечерним дресс-кодом, но шли по дорожке при дневном свете в полдень, кроме того, это позволит защитить гостей и журналистов от непогоды. «Мы превратили дневное мероприятие в вечернее», — отметила она.

Среди организаторов не было дебатов по поводу этого изменения, рассматривались и другие цвета, но они выглядели слишком темными в крытом помещении, рассказала Лав. Она описала новый оттенок как «красивый цвет сиены, шафрана, который напоминает закат, потому что это закат перед золотым часом», и заверила, что ковер необязательно всегда будет такого цвета.

Лав сочла, что нет никаких причин переставать использовать выражение «красная дорожка», поскольку это скорее метоним прохода статусных гостей, чем буквальное описание расстеленного полотна. По ее мнению, дорожку при этом можно будет назвать песочного или шампанского цвета.

Красная дорожка появилась на «Оскаре» в 1961 году на 33-й церемонии. Это была первая церемония, которую транслировали по телевидению. При этом до 1966 года велась только черно-белая трансляция. Последние шесть десятилетий дорожка была цвета разных оттенков красного.

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