В Дагестане застрелили открывшего огонь по силовикам мужчину

Мужчина, которого подозревали в подготовке террористического преступления, открыл огонь по силовикам во время проверки. В частном доме, где он находился, нашли автомат, патроны и пояс смертника

Фото: NewsTeam / РИА Новости

В Махачкале силовики убили мужчину, который в ходе проверки открыл по ним огонь. Об этом говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), поступившем в РБК.

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Мужчину подозревали в подготовке террористического преступления. На месте перестрелки были найдены автомат и «большое количество боеприпасов к нему», а также готовый к использованию пояс смертника, сообщили в ведомстве.

Силовики и жители города не пострадали.