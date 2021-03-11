В Дагестане застрелили открывшего огонь по силовикам мужчину
В Махачкале силовики убили мужчину, который в ходе проверки открыл по ним огонь. Об этом говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), поступившем в РБК.
Мужчину подозревали в подготовке террористического преступления. На месте перестрелки были найдены автомат и «большое количество боеприпасов к нему», а также готовый к использованию пояс смертника, сообщили в ведомстве.
Силовики и жители города не пострадали.