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В Петербурге провели обыски по делу о хищении на уборке снега

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Петербурге провели серию обысков в рамках уголовного дела о присвоении бюджетных средств, выделенных на уборку тротуаров от снега. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, в незаконной схеме участвовали «должностные лица ряда организаций, специализирующихся на техническом обслуживании дорог». Эту схему, по версии следствия, разработал бывший руководитель городского дорожного предприятия. Воспользовавшись своим положением и сложившимися деловыми отношениями, он привлек к незаконной деятельности представителей подрядной организации.

«Указанный гражданин заключил с компанией-подрядчиком фиктивный договор на механизированную уборку тротуаров, по которому в рамках контракта было выделено порядка 9,5 млн руб. Формально же данные технические работы не были произведены в должном объеме, а выделенные из бюджета денежные средства обналичены и распределены между участниками противоправной схемы», — сообщили РБК в ведомстве.

По данном факту завели уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата).

«В рамках расследования уголовного дела 11 марта 2021 года полицейские проводят серию обысков, в том числе в нескольких организациях и по местам проживания предполагаемых фигурантов. Изъята крупная сумма денег, а также документация, имеющая значение для расследования», — сообщили в МВД.

В Комитете по благоустройству Санкт-Петербурга от комментариев РБК отказались.

Материал дополняется.

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Авторы
Майя Бобенко, Виктория Полякова
обыски уборка снега Санкт-Петербург
РБК
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