Двое летчиков погибли в Пакистане при крушении истребителя

Двое летчиков погибли в Пакистане при крушении истребителя

В Пакистане неподалеку от города Мианвали (провинция Пенджаб) разбился учебно-боевой истребитель китайского производства FT-7, выполнявший тренировочный полет, сообщает газета Pakistan Today со ссылкой на данные ВВС страны (Pakistan Air Force, PAF).

По данным PAF, находившиеся на борту разбившегося самолета летчик Ибадур Реман и командир эскадрильи Харис ибн Халид погибли.

Причины авиакатастрофы должна установить созданная командованием PAF комиссия.

FT-7 — двухместная модификация истребителя, представляющего собой китайскую копию советского МиГ-21. Производство самолетов было начато в Китае в 1960-х годах, впоследствии самолеты неоднократно модифицировались.