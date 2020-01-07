Общество , 07 янв, 13:39
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Двое летчиков погибли в Пакистане при крушении истребителя
В Пакистане неподалеку от города Мианвали (провинция Пенджаб) разбился учебно-боевой истребитель китайского производства FT-7, выполнявший тренировочный полет, сообщает газета Pakistan Today со ссылкой на данные ВВС страны (Pakistan Air Force, PAF).
По данным PAF, находившиеся на борту разбившегося самолета летчик Ибадур Реман и командир эскадрильи Харис ибн Халид погибли.
Причины авиакатастрофы должна установить созданная командованием PAF комиссия.
FT-7 — двухместная модификация истребителя, представляющего собой китайскую копию советского МиГ-21. Производство самолетов было начато в Китае в 1960-х годах, впоследствии самолеты неоднократно модифицировались.