Суд изъял имущество родственника Захарченко на ₽380 млн

Генпрокуратура требовала изъять в пользу государства имущество бывшего сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина, родственника полковника Захарченко. Суд удовлетворил иск ведомства

Дмитрий Захарченко (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Гагаринский районный суд Москвы изъял в пользу государства имущество экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина, супруга сестры экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, арестованного за получение взятки, передает ТАСС.

«Исковые требования Генеральной прокуратуры подлежат удовлетворению», — огласила решение судья.

Надзорное ведомство обратилось в суд в ноябре 2018-го. В Генпрокуратуре потребовали изъять в пользу государства 28 объектов недвижимости в Москве и Подмосковье, а также пять дорогостоящих автомобилей, которые были зарегистрированы на Сенина и его родственников.

Помимо Сенина ответчиками по иску Генпрокуратуры выступают 14 человек, в том числе его жена и теща, а также водитель Виктор Клуженков и ООО «Апартс». Кроме того, среди соответчиков оказался экс-глава отдела по расследованию особо важных дел Московского межрегионального следственного управления на транспорте Иван Кожевников, которого представитель надзорного ведомства назвал «верным и надежным хранителем имущества» бывшего сотрудника ФСБ (цитата по «РИА Новости»).