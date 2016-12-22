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Прокуратура решила изъять машины и дома у шурина Захарченко на ₽380 млн
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Прокуратура решила изъять машины и дома у шурина Захарченко на ₽380 млн
Общество, 17:47
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Прокуратура решила изъять машины и дома у шурина Захарченко на ₽380 млн
Генпрокуратура подала иск об обращении в пользу государства имущества экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина. Речь идет о 28 объектах недвижимости и пяти дорогих автомобилях, принадлежащих мужу сестры полковника Захарченко
Дмитрий Захарченко (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Генпрокуратура направила в суд иск о взыскании почти 380 млн руб. с соучастника полковника МВД Дмитрия Захарченко, говорится в сообщении ведомства.

Речь идет о бывшем сотруднике ФСБ Дмитрии Сенине, он женат на сестре Захарченко и приходится ему шурином.

Всего в доход государства Генпрокуратура рассчитывает обратить 28 объектов недвижимости, расположенных в Москве и Московской области. Это жилые дома, земельные участки, квартиры и машино-места, поясняет ведомство без уточнения точного числа каждого типа объектов. Кроме того, иск касается пяти дорогих автомобилей, зарегистрированных на Сенина и его родственников.

Дмитрий Захарченко был арестован 10 сентября 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 млн руб. от предпринимателя Анатолия Пшегорницкого, а также по обвинениям в злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании расследованию. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов, в том числе эпизоды с получением взяток от ресторатора, владельца La Maree Меди Дусса.

На момент задержания  Захарченко занимал пост в управлении ГУ МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции: подконтрольный ему отдел занимался расследованием преступлений в топливно-энергетической сфере (сейчас это управление упразднено).

В мае 2017 года Дмитрий Сенин был объявлен в федеральный розыск. Его подозревают в дезертирстве (ч. 1 ст. 338 УК РФ). Дело было возбуждено после того, как Сенин самовольно покинул службу. По версии следствия, Сенин был одним из посредников Захарченко при получении полковником взяток от владельца La Maree​.

Изъятые у полковника Захарченко миллиарды утратили статус вещдока
Общество

После обысков у полковника и его близких изъяли более 8,5 млрд руб. В декабре 2017 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России и обратил в доход государства наличные денежные средства, а также имущество самого Захарченко и его родственников. Помимо денег и золота были конфискованы 11 квартир, 16 машино-мест и четыре автомобиля (два Mercedes-Benz и два Porsсhe Cayenne). Все это имущество Захарченко, по версии правоохранительных органов, купил на сомнительные доходы для себя и своей семьи.

Летом 2018 года СК сообщил о передаче трех эпизодов дела Захарченко в суд, при этом расследование еще двух эпизодов продолжается.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Дмитрий Захарченко , Недвижимость , Генпрокуратура
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