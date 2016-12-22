Прокуратура решила изъять машины и дома у шурина Захарченко на ₽380 млн

Генпрокуратура направила в суд иск о взыскании почти 380 млн руб. с соучастника полковника МВД Дмитрия Захарченко, говорится в сообщении ведомства.
Речь идет о бывшем сотруднике ФСБ Дмитрии Сенине, он женат на сестре Захарченко и приходится ему шурином.
Всего в доход государства Генпрокуратура рассчитывает обратить 28 объектов недвижимости, расположенных в Москве и Московской области. Это жилые дома, земельные участки, квартиры и машино-места, поясняет ведомство без уточнения точного числа каждого типа объектов. Кроме того, иск касается пяти дорогих автомобилей, зарегистрированных на Сенина и его родственников.
Дмитрий Захарченко был арестован 10 сентября 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 млн руб. от предпринимателя Анатолия Пшегорницкого, а также по обвинениям в злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании расследованию. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов, в том числе эпизоды с получением взяток от ресторатора, владельца La Maree Меди Дусса.
На момент задержания Захарченко занимал пост в управлении ГУ МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции: подконтрольный ему отдел занимался расследованием преступлений в топливно-энергетической сфере (сейчас это управление упразднено).
В мае 2017 года Дмитрий Сенин был объявлен в федеральный розыск. Его подозревают в дезертирстве (ч. 1 ст. 338 УК РФ). Дело было возбуждено после того, как Сенин самовольно покинул службу. По версии следствия, Сенин был одним из посредников Захарченко при получении полковником взяток от владельца La Maree.
После обысков у полковника и его близких изъяли более 8,5 млрд руб. В декабре 2017 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России и обратил в доход государства наличные денежные средства, а также имущество самого Захарченко и его родственников. Помимо денег и золота были конфискованы 11 квартир, 16 машино-мест и четыре автомобиля (два Mercedes-Benz и два Porsсhe Cayenne). Все это имущество Захарченко, по версии правоохранительных органов, купил на сомнительные доходы для себя и своей семьи.
Летом 2018 года СК сообщил о передаче трех эпизодов дела Захарченко в суд, при этом расследование еще двух эпизодов продолжается.