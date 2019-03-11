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Capri $75 (+72,53%) прогноз UBS к 07.03.20 Купить
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ФСБ и СК пришли с обысками к начальнику райотдела МВД под Воронежем
Силовики задержали Анатолия Уварова в его рабочем кабинете по подозрению в превышении должностных полномочий. В помещениях отдела МВД прошли обыски, возбуждено уголовное дело
Фото: РИА Новости

Начальник отдела МВД России по Новоусманскому району Воронежской области, подполковник Анатолий Уваров, задержан силовиками 11 марта. Об этом сообщает телеканал «Вести Воронеж». По данным портала «Блокнот Воронеж», Уварова задержали сотрудники ФСБ в его рабочем кабинете по подозрению в получении взятки.

«По факту неправомерных действий сотрудников ОМВД России по Новоусманскому району следователями следственного управления СК России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 286 УК (превышение должностных полномочий)», — сообщили РБК в пресс-службе регионального главка Следственного комитета (СК).

В следственных действия участвовали сотрудники регионального УФСБ, заявили РБК в региональном СК.

«Руководством главка назначено проведение служебной проверки, в случае если вина сотрудников ОМВД будет установлена, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечены к установленной законом ответственности», — сообщили порталу «Блокнот Воронеж» в пресс-службе регионального главка МВД России.

Уваров возглавил отдел полиции в Новоусманском районе в апреле 2017 года, до этого он занимал аналогичную должность в Эртильском районе Воронежской области.

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В начале марта Центральный районный суд Новосибирска арестовал на два месяца начальника следственного отдела полиции Бердска Алексея Зорина. Его подозревают в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Зорина задержали во время обыска в здании отдела полиции. По данным СМИ, подозреваемый и его коллеги заставили задержанного наркоторговца продать через подставное лицо автомобиль Mitsubishi Outlander за 400 тыс. руб. Затем машину перепродали за 970 тыс. руб.

Авторы: Григорий Дубов, Егор Губернаторов
Теги: ГУ МВД, Воронеж, задержание
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