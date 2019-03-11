ФСБ и СК пришли с обысками к начальнику райотдела МВД под Воронежем

ФСБ и СК пришли с обысками к начальнику райотдела МВД под Воронежем

Силовики задержали Анатолия Уварова в его рабочем кабинете по подозрению в превышении должностных полномочий. В помещениях отдела МВД прошли обыски, возбуждено уголовное дело

Фото: РИА Новости

Начальник отдела МВД России по Новоусманскому району Воронежской области, подполковник Анатолий Уваров, задержан силовиками 11 марта. Об этом сообщает телеканал «Вести Воронеж». По данным портала «Блокнот Воронеж», Уварова задержали сотрудники ФСБ в его рабочем кабинете по подозрению в получении взятки.

«По факту неправомерных действий сотрудников ОМВД России по Новоусманскому району следователями следственного управления СК России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 286 УК (превышение должностных полномочий)», — сообщили РБК в пресс-службе регионального главка Следственного комитета (СК).

В следственных действия участвовали сотрудники регионального УФСБ, заявили РБК в региональном СК.

«Руководством главка назначено проведение служебной проверки, в случае если вина сотрудников ОМВД будет установлена, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечены к установленной законом ответственности», — сообщили порталу «Блокнот Воронеж» в пресс-службе регионального главка МВД России.

Уваров возглавил отдел полиции в Новоусманском районе в апреле 2017 года, до этого он занимал аналогичную должность в Эртильском районе Воронежской области.