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Delta Air Lines $70 (+39,39%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Capri $75 (+72,53%) прогноз UBS к 07.03.20 Купить
ГАЗ ₽659,65 (+38,29%) прогноз Уралсиб к 06.03.20 Купить
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Экс-владельца ФК «Портсмут» приговорили к 2,5 года колонии за хищения
Владимира Антонова признали виновным в хищении средств из петербургского банка «Советский», который в прошлом году лишился лицензии Центробанка
Владимир Антонов (Фото: Данила Шостак / ТАСС)

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил экс-владельца британского футбольного клуба «Портсмут» и основателя «Конверс-груп» Владимира Антонова к 2,5 года лишения свободы со штрафом в 300 тыс. руб. по делу о хищении средств банка «Советский». Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, а также объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале.

Антонова признали виновным в мошенничестве, совершенном в составе организованной группы в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ), и взяли под стражу в зале суда. Отбывать наказание Антонов будет в исправительной колонии общего режима. Приговор пока еще не вступил в законную силу.

Суд установил, что в 2015 году Антонов вместе со своим подельником, председателем совета директоров банка «Советский», разработал план по хищению средств кредитной организации. Для запуска преступной схемы привлекли еще четырех человек. Затем они организовали фиктивный невозвратный кредит, а именно заключили ничем не обеспеченный договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 150 млн руб. под 18% годовых. Срок погашения был установлен на октябрь 2018 года. Следователи считают, что,​ получив деньги, соучастники присвоили их.

Ранее Антонов признал свою вину и дал показания против бывшего главы банка Станислава Митрушина, который находится в международном розыске, а также против других фигурантов дела. В рамках досудебного процесса бизнесмен компенсировал 10 млн руб. и попросил арестовать его недвижимость и землю на Рублевском шоссе в счет будущей компенсации ущерба банка.

Сам банк «Советский» лишился лицензии Центробанка в июле прошлого года. С 2015 года в нем работала временная администрация. Это был первый банк без лицензии из числа санировавшихся ЦБ.

Автор: Анна Трунина
Теги: Владимир Антонов, Хищение, Санкт-Петербург
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