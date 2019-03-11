Потомки грузинских царей начали судиться за право на царскую фамилию

Глава одной из ветвей царского дома Багратионов князь Нугзар Багратион-Грузинский и его дочь Анна подали в суд на главу другой ветви Давида Багратиона-Мухранского, сообщают грузинские СМИ со ссылкой на пресс-релиз грузинской юридической компании «Законный путь», партнер которой Леван Горелашвили будет представлять интересы истцов.
Рассматривать тяжбу о «самовольном использовании царской грузинской фамилии» начал Тбилисский городской суд в лице коллегии из трех судей.
К заседанию 12 марта планируется привлечь в качестве экспертов известных грузинских историков, в том числе академика Академии наук Грузии Роина Метревели.
РБК отправил запрос в городской суд Тбилиси.
Современная Грузия — республика, однако идея возрождения монархии остается довольно популярной среди части населения. В частности, за восстановление по модели «монарх царствует, но не правит» выступал католикос-патриарх всея Грузии Илия II, а также представители партии «Грузинская мечта».