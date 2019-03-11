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Tata $17,65 (+32,21%) прогноз Credit Suisse к 01.03.20 Купить
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Потомки грузинских царей начали судиться за право на царскую фамилию
Тбилисский городской суд рассмотрит спор глав двух ветвей грузинского царского дома Багратионов. Историки уже много лет спорят, у кого из них больше прав на престол
Давид Багратион-Мухранский​ и Анна Багратион-Грузинская  (Фото: Давид Урбани / ТАСС)

Глава одной из ветвей царского дома Багратионов князь Нугзар Багратион-Грузинский и его дочь Анна подали в суд на главу другой ветви Давида Багратиона-Мухранского, сообщают грузинские СМИ со ссылкой на пресс-релиз грузинской юридической компании «Законный путь», партнер которой Леван Горелашвили будет представлять интересы истцов.

Рассматривать тяжбу о «самовольном использовании царской грузинской фамилии» начал Тбилисский городской суд в лице коллегии из трех судей.

К заседанию 12 марта планируется привлечь в качестве экспертов известных грузинских историков, в том числе академика Академии наук Грузии Роина Метревели.

​РБК отправил запрос в городской суд Тбилиси.

Современная Грузия — республика, однако идея возрождения монархии остается довольно популярной среди части населения. В частности, за восстановление по модели «монарх царствует, но не правит» выступал католикос-патриарх всея Грузии Илия II, а также представители партии «Грузинская мечта».

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Самостоятельные грузинские царства Картли-Кахетинское и Имеретинское прекратили свое существование в начала XIX века, после присоединения к Российской империи. В 1882 году император Александр III принял титул царя Грузинского, которым именовался и Николай II.

Основными претендентами на главенство в царском доме Багратионов выступают две ветви — Багратионы-Грузинские и Багратионы-Мухранские. О том, у кого из них больше прав на престол, историки и юристы спорят уже много лет, у каждой из ветвей есть и свои сторонники. Приверженцы Багратионов-Грузинских ссылаются на то, что те ​ведут свое происхождение от последнего царя независимого Картли-Кахетинского царства Георгия XII. Сторонники Багратионов-Мухранских указывают, что те являются старшей из существующих ветвей царского дома.

В 1957 году живущий в Испании Ираклий Багратион-Мухранский провозгласил себя главой грузинского царского дома, после его смерти титул перешел к сыну Георгию. С 2008 года главой царского дома, по этой версии, считается внук Ираклия князь Давид Багратион-Мухранский. С другой стороны в 2006 году о своих правах на главенство в доме Багратионов заявил Нугзар Багратион-Грузинский.

В 2009 году дочь Нугзара княжна Анна вышла замуж за князя Давида Багратиона-Мухранского. Брак должен был объединить две ветви Багратионов, устранив их соперничество. В 2011 году у супругов родился сын Георгий, однако уже в 2013 году они развелись. При этом право опеки над мальчиком, считающимся наследником главы рода Багратионов-Мухранских, сохранила Анна, рассматриваемая в качестве наследницы главы Багратионов-Грузинских.

Автор: Евгений Калюков
При участии: Роман Кирьянов
Теги: Грузия
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