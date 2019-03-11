Потомки грузинских царей начали судиться за право на царскую фамилию

Тбилисский городской суд рассмотрит спор глав двух ветвей грузинского царского дома Багратионов. Историки уже много лет спорят, у кого из них больше прав на престол

Давид Багратион-Мухранский​ и Анна Багратион-Грузинская (Фото: Давид Урбани / ТАСС)

Глава одной из ветвей царского дома Багратионов князь Нугзар Багратион-Грузинский и его дочь Анна подали в суд на главу другой ветви Давида Багратиона-Мухранского, сообщают грузинские СМИ со ссылкой на пресс-релиз грузинской юридической компании «Законный путь», партнер которой Леван Горелашвили будет представлять интересы истцов.

Рассматривать тяжбу о «самовольном использовании царской грузинской фамилии» начал Тбилисский городской суд в лице коллегии из трех судей.

К заседанию 12 марта планируется привлечь в качестве экспертов известных грузинских историков, в том числе академика Академии наук Грузии Роина Метревели.

​РБК отправил запрос в городской суд Тбилиси.

Современная Грузия — республика, однако идея возрождения монархии остается довольно популярной среди части населения. В частности, за восстановление по модели «монарх царствует, но не правит» выступал католикос-патриарх всея Грузии Илия II, а также представители партии «Грузинская мечта».