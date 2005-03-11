Г.Каспаров объявил об окончании карьеры

В шахматах завершилась очередная эпоха. Гарри Каспаров - сильнейший на данный момент шахматист, который возглавляет рейтинг с 1984 года, а возможно, лучший игрок в истории шахмат, заявил, что прекращает свою карьеру.

Это заявление Г.Каспаров сделал сразу же после последней партии турнира в Линаресе, который он выиграл. "Последние партии мне было очень тяжело играть, все-таки давление было серьезным: я знал, что для меня это конец карьеры, и мне хотелось уйти достойно", - сказал шахматист.

Стоит отметить, что Г.Каспаров стал самым юным чемпионом мира в истории шахмат: он примерил мировую корону в возрасте 22 лет. По словам шахматиста, одна из причин его решения завершить карьеру - отсутствие реальных целей в профессиональных шахматах. Теперь Каспаров намерен заняться политикой и дописать книгу "Мои великие предшественники". Подробнее об этом читайте на сайте http://sport.rbc.ru.