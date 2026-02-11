В результате стрельбы в школе в Канаде погибли 10 человек

В результате стрельбы в школе в Британской Колумбии погибли 10 человек, включая нападавшего. Двоих пострадавших с серьезными травмами госпитализировали, обследование проходят около 25 человек. Стрелка описывали как женщину-шатенку

В старшей школе Тамблер-Ридж в канадской провинции Британская Колумбия произошла стрельба, в результате погибли по меньшей мере 10 человек, включая нападавшего, сообщили в Королевской канадской конной полиции (КККП), передает Global News.

По прибытии на место происшествия полицейские обнаружили тела шести погибших в школе, еще один пострадавший скончался по дороге в больницу. Еще двое погибших были найдены в месте, которое, по версии полиции, связано с инцидентом, сообщает CBC. Предполагаемый нападавший был найден мертвым с травмами, которые, по всей видимости, были нанесены самостоятельно, рассказали в КККП.

Двоих пострадавших с серьезными травмами, представляющими угрозу для жизни, доставили в больницу по воздуху. Еще около 25 человек проходят обследование на наличие травм в местном медцентре.

В сообщении об активном стрелке подозреваемый был описан как женщина в платье с каштановыми волосами. Предупреждение было снято около 4:46 мск. В полиции позже заявили, что, по их версии, других подозреваемых нет. Полицейские продолжают поиски пострадавших.

В старшей школе Тамблер-Ридж учатся дети с 7 по 12 классы. Согласно информации на сайте учреждения, там учатся около 170 человек. Менее чем в километре от старшей школы Тамблер-Ридж находится начальная школа. Оба учреждения будут закрыты до конца недели, передает Global News. Местный медицинский центр ограничил посещения.

«Это была быстро меняющаяся и динамичная ситуация, и оперативное сотрудничество школы, экстренных служб и сообщества сыграло решающую роль в нашей реакции», — заявил начальник Северного округа, главный суперинтендант Кен Флойд (цитата по CBC).

На брифинге он не стал уточнять, сколько среди погибших детей и взрослых, а также не сообщил, был ли стрелок несовершеннолетним, ссылаясь на неприкосновенность частной жизни. Флоуд добавил, что полиция уверена, что идентифицировала нападавшего, но пока не установила мотив. «Я думаю, нам будет трудно определить «почему», но мы сделаем все возможное, чтобы выяснить, что произошло», — сказал он.