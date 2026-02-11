 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В результате стрельбы в школе в Канаде погибли 10 человек

В результате стрельбы в школе в Британской Колумбии погибли 10 человек, включая нападавшего. Двоих пострадавших с серьезными травмами госпитализировали, обследование проходят около 25 человек. Стрелка описывали как женщину-шатенку

В старшей школе Тамблер-Ридж в канадской провинции Британская Колумбия произошла стрельба, в результате погибли по меньшей мере 10 человек, включая нападавшего, сообщили в Королевской канадской конной полиции (КККП), передает Global News.

По прибытии на место происшествия полицейские обнаружили тела шести погибших в школе, еще один пострадавший скончался по дороге в больницу. Еще двое погибших были найдены в месте, которое, по версии полиции, связано с инцидентом, сообщает CBC. Предполагаемый нападавший был найден мертвым с травмами, которые, по всей видимости, были нанесены самостоятельно, рассказали в КККП.

Двоих пострадавших с серьезными травмами, представляющими угрозу для жизни, доставили в больницу по воздуху. Еще около 25 человек проходят обследование на наличие травм в местном медцентре.

В сообщении об активном стрелке подозреваемый был описан как женщина в платье с каштановыми волосами. Предупреждение было снято около 4:46 мск. В полиции позже заявили, что, по их версии, других подозреваемых нет. Полицейские продолжают поиски пострадавших.

Директор уфимской гимназии рассказала об открывшем стрельбу ученике
Общество

В старшей школе Тамблер-Ридж учатся дети с 7 по 12 классы. Согласно информации на сайте учреждения, там учатся около 170 человек. Менее чем в километре от старшей школы Тамблер-Ридж находится начальная школа. Оба учреждения будут закрыты до конца недели, передает Global News. Местный медицинский центр ограничил посещения.

«Это была быстро меняющаяся и динамичная ситуация, и оперативное сотрудничество школы, экстренных служб и сообщества сыграло решающую роль в нашей реакции», — заявил начальник Северного округа, главный суперинтендант Кен Флойд (цитата по CBC).

На брифинге он не стал уточнять, сколько среди погибших детей и взрослых, а также не сообщил, был ли стрелок несовершеннолетним, ссылаясь на неприкосновенность частной жизни. Флоуд добавил, что полиция уверена, что идентифицировала нападавшего, но пока не установила мотив. «Я думаю, нам будет трудно определить «почему», но мы сделаем все возможное, чтобы выяснить, что произошло», — сказал он.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году

Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас

Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Канада Школа стрельба в школе
Материалы по теме
Осужденного за стрельбу в Саратовской области лишили гражданства
Политика
Шесть человек пострадали в результате стрельбы в штате Луизиана
Общество
Юноша ранил прохожего при стрельбе из окна дома в Сергиевом Посаде
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 91,94 (-0,07) Инвестиции, 10 фев, 17:48 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 77,21 (-0,44) Инвестиции, 10 фев, 17:48
Слюсарь сообщил о повреждении опоры ЛЭП при атаках дронов Политика, 06:49
Глава Минобороны Британии назвал Россию главной угрозой в Арктике Политика, 06:42
Примаков рассказал, когда закроется Русский дом в Кишиневе Политика, 06:33
Аэропорт Нижнекамска приостановил прием и выпуск рейсов Политика, 06:28
Еще два российских аэропорта ограничили полеты Политика, 06:07
В результате стрельбы в школе в Канаде погибли 10 человек Общество, 05:39
В Кремле раскрыли, какими способами связи пользуется Путин Технологии и медиа, 05:10
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
ЕК представила план по борьбе с кибербуллингом для защиты детей в Сети Политика, 04:49
В аэропорту Чебоксар ограничили полеты Политика, 04:36
Рада одобрила закон об эвакуации детей из зоны боев без согласия родителя Политика, 03:57
Умеров обсудил гарантии безопасности с европейскими союзниками Политика, 03:48
В еще двух российских аэропортах ограничили полеты Политика, 03:22
Главком ВС Норвегии не исключил вторжения России из-за ядерных объектов Политика, 03:13
Волгоградский губернатор сообщил о повреждении квартиры при атаке дронов Политика, 02:45