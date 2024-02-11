В Элисте завели дело после взрыва, при котором пострадали росгвардейцы
В Элисте следователи завели дело после ранения трех росгвардейцев в квартире мужчины, устроившего накануне взрыв в помещении центра по оказанию психологической помощи в Элисте, сообщает управление Следственного комитета по региону.
Сотрудники Росгвардии производили обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов по месту жительства мужчины, когда в доме «произошла детонация неустановленного взрывного вещества», их доставили в больницу и оказали необходимую помощь.
Дело завели по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК), по ней грозит до 20 лет лишения свободы.
Накануне, 10 февраля, в Центре медиации и образовательных услуг «Альтернатива», расположенном в жилом доме, произошел взрыв. СК сообщил, что неизвестное устройство привел в действие мужчина, который стоял на учете в психоневрологическом диспансере, он погиб при взрыве. Сотрудники Росгвардии прибыли по «месту проживания» мужчины — в тот же жилой дом.
Глава администрации Шафран Тепшинов сообщил, что для жителей многоквартирного дома открыли пункт временного размещения.
«Альтернатива» оказывает услуги по судебно-психологической экспертизе, повышению квалификации для психологов и педагогов, разрешению спорных и конфликтных ситуаций.
Центр расположен на востоке города, по адресу: улица Клыкова, 77В. По этому адресу находится семиэтажный жилой дом.
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