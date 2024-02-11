При повторном взрыве в доме в Элисте пострадали три росгвардейца

Силовики проводили обыски в квартире у мужчины, который накануне устроил взрыв в образовательном центре в Элисте. Там сработало новое взрывное устройство, пострадали сотрудники Росгвардии

В жилом доме в Элисте, где накануне вечером прогремел взрыв, вновь сработало неустановленное взрывное устройство, сообщают ТАСС со ссылкой на силовые структуры Калмыкии и источник РЕН ТВ.

«Ранение получили три сотрудника Росгвардии, которые вошли в квартиру перед проведением следственных действий», — сказал собеседник агентства.

10 февраля взрыв произошел офисе Центра медиации и образовательных услуг «Альтернатива», который расположен в этом жилом доме. По данным Следственного комитета, неизвестное устройство привел в действие мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, у которого произошел конфликт с специалистом центра.

Мужчина погиб (как передает телеграм-канал 112, ему было 29 лет, после первого взрыва силовики проводили следственные действия именно в его квартире), а сотрудник центра и его родственник пострадали. СК завел уголовное дело.

Мэр Элисты Шафран Тепшинов сообщил, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Их доставили в реанимацию. Жильцов дома эвакуировали, для жителей открыли пункт временного размещения.

«Альтернатива» оказывает услуги по судебно-психологической экспертизе, повышению квалификации для психологов и педагогов, разрешению спорных и конфликтных ситуаций.