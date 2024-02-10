В Элисте произошел взрыв в образовательном центре «Альтернатива»

В Элисте произошел взрыв в образовательном центре

На первом этаже жилого дома в Элисте прогремел взрыв: один человек погиб, двое получили осколочные ранения

Фото: zhest_08 / VK

На первом этаже жилого дома в Элисте произошел взрыв, неизвестный привел в действие взрывное устройство в офисе Центра медиации и образовательных услуг «Альтернатива», сообщают РЕН ТВ, Mash, Shot и Baza.

Один человек погиб, еще двое получили осколочные ранения. Речь идет о гранате, сообщают РЕН ТВ и Shot, Baza пишет о взрывном устройстве в пакете, Mash — о самодельном взрывном устройстве.

Мэр города Шафран Тепшинов позднее подтвердил, что произошел «хлопок», есть один погибший и двое пострадавших.

По данным Baza, взрыв произвел посетитель центра по имени Сергей, он пришел в центр вечером с пакетом в руках. Между ним и двумя сотрудниками «Альтернативы» произошел конфликт, в разгар спора устройство взорвалось. Сам Сергей погиб, пишет Baza, сотрудники центра находятся в тяжелом состоянии.

Пострадали врач-психолог Намджил Яманова и ее муж Герман, который приехал забрать ее с работы, уточняет «112». Они госпитализированы.

РБК направил запрос в МВД по Республике Калмыкия, обратился за комментарием в ЦМОУ «Альтернатива».