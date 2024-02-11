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СК показал кадры с места взрыва в центре психологической помощи в Элисте
Взрыв произошел в центре психологической помощи, который расположен в жилом доме. Взрывное устройство в ходе конфликта с сотрудником центра подорвал мужчина, который пришел туда на прием, он погиб. Еще два человека в реанимации
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