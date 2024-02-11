 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

СК показал кадры с места взрыва в центре психологической помощи в Элисте

Взрыв произошел в центре психологической помощи, который расположен в жилом доме. Взрывное устройство в ходе конфликта с сотрудником центра подорвал мужчина, который пришел туда на прием, он погиб. Еще два человека в реанимации

СК показал кадры с места взрыва в центре психологической помощи в Элисте
Video

В Элисте произошел взрыв в образовательном центре
Общество
Фото:zhest_08 / VK

Главное из интервью Путина Такеру Карлсону. Видео

Доллар за минуту подскочил почти на ₽3. Что произошло?

В России ждут рекорда по дивидендам в 2024 году. Кто заплатит больше всех

Что написали в западных СМИ после интервью Путина Такеру Карлсону

Олаф Шольц опубликовал фото со своим двойником. Он тоже политик

ЦИК показала избирательный бюллетень для выборов президента

В Москве протестировали новый тип светофоров. Видео

В футболе появятся синие карточки. За что их будут показывать

На популярные у россиян автомобили поменяли цены. Список

Названы районы Москвы с самыми дешевыми квартирами. Таблица

Бывший сотрудник Apple показал аналогичные AR-очки, но в 10 раз дешевле
Теги
Калмыкия Элиста взрыв Следственный комитет
Материалы по теме
СК раскрыл детали о подорвавшем центр психологической помощи в Элисте
Общество
В Элисте произошел взрыв в образовательном центре
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 97,94 (-0,42) Инвестиции, 09 фев, 17:04 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 90,89 (-0,37) Инвестиции, 09 фев, 17:04
Овечкин поставил рекорд НХЛ по шайбам в пустые ворота за всю историю Спорт, 06:53
Трамп призвал оказать помощь Украине и Израилю в долг Политика, 06:43
Сотни активистов устроили акцию в поддержку Палестины в музее в Нью-Йорке Политика, 06:25
В Австралии 16 хоккеистов отравились угарным газом Общество, 06:00
СК показал кадры с места взрыва в центре психологической помощи в Элисте Общество, 05:49
Киев отчитался об экспорте через Черное море после срыва зерновой сделки Политика, 05:35
В Приморском крае 22 человека отравились едой в кафе Общество, 05:17
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
В Британии афганец решил оспорить обвинения в работе на разведку России Политика, 04:56
Вильфанд предупредил москвичей о ледяном дожде Общество, 04:41
Два человека погибли в ДТП со скорой помощью в Краснодарском крае Общество, 04:15
Bloomberg узнал о запрете инвестбанкирам Citibank напиваться с клиентами Финансы, 03:51
Карл III поблагодарил за поддержку после обнаружения у него рака Политика, 03:35
Исследователи выявили у поколения Z и миллениалов «дисморфию денег» Финансы, 03:21
Экоактивисты облили супом картину Клода Моне в музее во Франции Общество, 03:05