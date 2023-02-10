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Российский аэропортовый холдинг впервые купил аэропорт за рубежом

«Аэропорты регионов» приобрели аэропорт Уральска в Казахстане
«Аэропорты регионов» приобрели аэропорт в казахстанском Уральске и намереваются развивать на его базе транзитный хаб. Это первый зарубежный актив для российских аэропортовых холдингов
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

УК «Аэропорты регионов» совместно с казахстанскими партнерами завершила сделку по приобретению ТОО «Международный аэропорт «Орал», компании — оператора международного аэропорта Уральска им. Маншук Маметовой, говорится в сообщении компании.

Сейчас пассажиропоток аэропорта Уральска превышает 300 тыс. человек в год. Уральск расположен на северо-западе Казахстана. «Аэропорты регионов» сообщают, что намерены развивать его в качестве транзитного хаба.

«Удобное расположение аэропорта на северо-западе Казахстана позволяет развивать здесь транзитные перевозки и формировать на его базе региональный хаб. Приход нового инвестора и привнесение компетенций ведущей аэропортовой компании открывают серьезные перспективы для дальнейшего развития авиаузла», — говорится в сообщении компании.

По словам представителя «Аэропортов регионов», в 2022 году в Уральске уже построен новый пассажирский терминал. Инвестиции будут направлены в основном в спецтехнику, технологии и сервисы. 

Представитель «Аэропортов регионов» сумму сделки не раскрывает.

Собственниками ТОО «Международный аэропорт «Орал» выступают российское АО «Ретранс», ТОО «Уральск менеджмент» и казахстанский предприниматель Даулетхан Килыбаев. По данным «Уральской недели», ТОО «Уральск менеджмент» принадлежит Сергею Артюгину. У него также есть компания Caspian Solar, занимающаяся солнечной энергетикой. Даулетхан Килыбаев занимал руководящие должности в Банке развития Казахстана, АО «Казазот».

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УК «Аэропорты регионов» принадлежит компании «Ретранс». «Ретрансом», в свою очередь, владеют бывший топ-менеджер «Реновы» Виктора Вексельберга Владимир Резер (90%) и менеджмент УК «Аэропорты регионов» (10%). Среди аэропортов под управлением УК «Аэропорты регионов» — аэропорт Платов (Ростов-на-Дону), Кольцово (Екатеринбург) и Курумоч (Самара).

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Артём Кореняко Артём Кореняко, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
УК "Аэропорты регионов" Казахстан
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