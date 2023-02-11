Медики оценили данные о связи калорийности еды и старения

Старение — многофакторный процесс, поэтому говорить о том, что при снижении калорийности пищи замедляются возрастные изменения, пока рано, считают гериатры. И ожирение, и истощение негативно влияют на здоровье, необходим баланс

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Исследований на тему того, какие факторы влияют на продолжительность жизни, очень много, но до сих пор конкретных данных об этом нет, старение — это многофакторный процесс, заявили опрошенные РБК врачи-гериатры.

Так они прокомментировали выводы ученых Колумбийского университета о том, что снижение калорийности употребляемой пищи на 25% может замедлить темпы старения и привести к значительному сокращению риска смертности.

Председатель секции геронтологии Московского общества испытателей природы (МОИП) при МГУ имени М.В. Ломоносова, врач-гериатр Валерий Новоселов раскритиковал результаты исследования, указав, что оно проводилось недостаточно долго (два года), а способы снижения калорийности и ведения наблюдений непонятны.

«Продолжительность жизни — это очень сложный, многофакторный показатель условий, в которых мы обитаем: социальных условий, доступности медицинской помощи, качества питания, возможности не заниматься тяжелым физическим трудом», — отметил специалист.

Врач-гериатр, замдиректора Института общей клинической патологии Юрий Конев пояснил, что с возрастом снижается потребность в высококалорийной пище, потому после 45 лет следует начать снижать калорийность еды на 10%, а после 60 лет — на 15%.

После 75 лет особенно важно потреблять достаточно белка, чтобы избежать старческой астении (ослабление организма, ведущее к невозможности ухаживать за собой), добавил он, отметив, что большую роль в процессах старения играет сбалансированность питания. Однако в России пожилые люди не всегда могут себе позволить такой рацион.

«Зимой большую часть пенсии «съедает» коммуналка, люди потребляют много углеводов и мало фруктов и овощей. От этого страдает в том числе иммунная система», — пояснил Конев.

Как ожирение, так и истощение негативно влияют на здоровье, отметил эксперт. Ссылаясь на недавние исследования австралийских ученых, он рассказал, что продолжительность жизни людей с небольшим дефицитом массы тела меньше, чем у имеющих нормальный или небольшой избыточный вес. Исходя из результатов этих исследований, дольше всех живут последние, сказал Конев.