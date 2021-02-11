В Госдуме предложили ненормированный служебный день для руководства ФСБ

Авторы законопроекта считают, что это необходимо из-за специфики работы ведомства. Сотрудникам с ненормированным служебным днем предоставят дополнительный отпуск

Здание ФСБ на Лубянской площади (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым внесла на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается установить ненормированный служебный день для руководящего состава ФСБ России. Документ опубликован в думской электронной базе данных.

В пояснительной записке отмечается, что в нескольких федеральных органах исполнительной власти, включая МВД, ФСО и ФСИН, законом предусмотрена возможность установления для отдельных категорий сотрудников ненормированного рабочего дня. «Необходимость распространения указанной нормы также на сотрудников органов федеральной службы безопасности вызвана особенностями прохождения службы», — говорится в документе.

Законопроектом предлагается установить ненормированный служебный день для руководства органов ФСБ, а также предусматривается возможность его установления для иных категорий сотрудников ведомства по решению руководителей. Вместе с тем им будет положен ежегодный дополнительный отпуск до десяти дней.

Согласно тексту законопроекта, ненормированный день устанавливается для военнослужащих органов ФСБ, а также замещающих должности руководителей (начальников, командиров) и заместителей руководителей (начальников, командиров).