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В Госдуме предложили ненормированный служебный день для руководства ФСБ

Авторы законопроекта считают, что это необходимо из-за специфики работы ведомства. Сотрудникам с ненормированным служебным днем предоставят дополнительный отпуск
Здание ФСБ на Лубянской площади
Здание ФСБ на Лубянской площади (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым внесла на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается установить ненормированный служебный день для руководящего состава ФСБ России. Документ опубликован в думской электронной базе данных.

В пояснительной записке отмечается, что в нескольких федеральных органах исполнительной власти, включая МВД, ФСО и ФСИН, законом предусмотрена возможность установления для отдельных категорий сотрудников ненормированного рабочего дня. «Необходимость распространения указанной нормы также на сотрудников органов федеральной службы безопасности вызвана особенностями прохождения службы», — говорится в документе.

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Фото:Александр Вильф / РИА Новости

Законопроектом предлагается установить ненормированный служебный день для руководства органов ФСБ, а также предусматривается возможность его установления для иных категорий сотрудников ведомства по решению руководителей. Вместе с тем им будет положен ежегодный дополнительный отпуск до десяти дней.

Согласно тексту законопроекта, ненормированный день устанавливается для военнослужащих органов ФСБ, а также замещающих должности руководителей (начальников, командиров) и заместителей руководителей (начальников, командиров).

Авторами законопроекта, помимо Пискарева, стали депутаты Эрнест Валеев, Дмитрий Савельев и Александр Хинштейн. По их мнению, принятие закона положительно скажется на реализации задач, которые возложены на органы ФСБ.

Автор
Михаил Юшков
Госдума законопроект ФСБ ненормированный рабочий день
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