Полиция задержала стрелявшего у храма на юге Москвы

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Сотрудники полиции задержали мужчину, выстрелившего в воздух у храма на улице Куликовской. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«Мужчина, предположительно из стартового пистолета, произвел выстрел в воздух. Мужчина задержан. У него изъято это изделие, которое является сигнальным пистолетом», — заявили РБК в ведомстве, отвечая на вопрос о выстрелах у храма. По данным полиции, пострадавших в результате инцидента нет.

По информации РЕН ТВ, в полицию обратился настоятель храма пророка Божия Илии, который заявил, что посетитель у входа в храм выстрелил в воздух.

РБК направил запрос в храм пророка Божия Илии.

В январе полицейские задержали жителя Люберец, после того как он устроил стрельбу у одной из автобусных остановок. Мужчина открыл стрельбу из охолощенного оружия светозвуковыми патронами. Сотрудникам полиции он объяснил, что стрелял «в честь своего дня рождения».



