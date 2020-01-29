Полицейские задержали жителя Люберец за стрельбу светозвуковыми патронами

Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Московской области задержали мужчину, после того как он устроил стрельбу у одной из автобусных остановок. Инцидент произошел в поселке Коренево в Люберецком муниципальном районе Московской области. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области на своем сайте.

По данным МВД, задержанному 38 лет, он открыл стрельбу из охолощенного оружия светозвуковыми патронами, сотрудникам полиции он сообщил, что стрелял «в честь своего дня рождения». В результате инцидента никто не пострадал.

Полиция возбудила уголовное дело по ст. 213 Уголовного кодекса (хулиганство). Позже задержанного отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В декабре в подмосковном Ступино мужчина открыл стрельбу во дворе собственного дома и случайно застрелил соседку, подошедшую к окну на звуки выстрелов. По данным следствия, он был пьян. В отношении стрелка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство).