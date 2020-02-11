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ФСБ допросила замминистра транспорта Подмосковья по делу о хищении земель

Сотрудники ФСБ и СК допросили первого заместителя министра транспорта Подмосковья Анну Кротову, которая проходит свидетелем по делу о коррупции в администрации Чехова
Анна Кротова (Фото: anomtu / Facebook)

Сотрудники ФСБ и следователи Главного следственного управления СКР по Московской области допросили первого заместителя министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анну Кротову, рассказал РБК источник в СКР. Эту информацию подтвердил другой собеседник в этом ведомстве.

Кротова проходит свидетелем по делу о хищении земель, находящихся в федеральной собственности, ее допрос прошел в конце января, уточнил один из источников РБК. Чиновницу вызвали на допрос после того, как ее фамилия прозвучала в показаниях ранее арестованных по этому делу подмосковных чиновников — это экс-глава городского округа Чехов Марина Кононова, ее бывший первый заместитель Дмитрий Фриш и другие сотрудники чеховской администрации.

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РБК направил запросы в центр общественных связей ФСБ, в главное следственное управление СКР по Московской области. В приемной Кротовой сказали, что ее нет на месте. В пресс-службе областного минтранса заявили РБК, что первый заместитель министра продолжает работать. «Все остальные вопросы — к следствию», — сказали там.

Кротова работала в чеховской администрации с 2000 по 2011 год на различных должностях. В 2011 году перешла в правительство Московской области на должность начальника управления земельной политики министерства имущественных отношений.

По данным источников РБК, следствие интересуют события 2007 года, когда Кротова была начальником управления имущественных отношений администрации Чеховского района. В материалах дела говорится, что в том году администрация незаконно сдала в аренду на 49 лет земельный участок площадью 28,85 сотки на привокзальной площади, где находятся торговые павильоны. На документах стоит подпись Кротовой, утверждает источник РБК.

Согласно этим документам, право аренды торговых павильонов перешло родственникам бывшего мэра города Геннадия Недосеки, погибшего в ДТП в 2004 году, а также сыну местного предпринимателя Сергея Филатчева. По словам знакомого с ходом расследования собеседника, они являются доверенными лицами еще одного фигуранта уголовного дела о хищении федеральных земель — бизнесмена Олега Стрекалова, который находится в международном розыске. «Следственные органы проверяют связи Филатчева с местными правоохранительными органами», — рассказал источник.

Также следователи проверяют документы на недвижимость в Словении, которая, по версии следствия, может принадлежать семье Анны Кротовой.

Автор: Дмитрий Серков
При участии: Евгения Кузнецова
Теги: Подмосковье, Московская область
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