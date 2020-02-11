ФСБ допросила замминистра транспорта Подмосковья по делу о хищении земель

Сотрудники ФСБ и СК допросили первого заместителя министра транспорта Подмосковья Анну Кротову, которая проходит свидетелем по делу о коррупции в администрации Чехова

Анна Кротова (Фото: anomtu / Facebook)

Сотрудники ФСБ и следователи Главного следственного управления СКР по Московской области допросили первого заместителя министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анну Кротову, рассказал РБК источник в СКР. Эту информацию подтвердил другой собеседник в этом ведомстве.

Кротова проходит свидетелем по делу о хищении земель, находящихся в федеральной собственности, ее допрос прошел в конце января, уточнил один из источников РБК. Чиновницу вызвали на допрос после того, как ее фамилия прозвучала в показаниях ранее арестованных по этому делу подмосковных чиновников — это экс-глава городского округа Чехов Марина Кононова, ее бывший первый заместитель Дмитрий Фриш и другие сотрудники чеховской администрации.

РБК направил запросы в центр общественных связей ФСБ, в главное следственное управление СКР по Московской области. В приемной Кротовой сказали, что ее нет на месте. В пресс-службе областного минтранса заявили РБК, что первый заместитель министра продолжает работать. «Все остальные вопросы — к следствию», — сказали там.

Кротова работала в чеховской администрации с 2000 по 2011 год на различных должностях. В 2011 году перешла в правительство Московской области на должность начальника управления земельной политики министерства имущественных отношений.