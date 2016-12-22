Жители Подмосковья рассказали о «сильном взрыве» при крушении Ан-148

Жители Раменского района Подмосковья, где разбился Ан-148, рассказали, что взрыв был слышен даже в нескольких километрах от места происшествия

Фото: Life.ru via AP

При крушении Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье был слышен «сильный взрыв» даже на расстоянии нескольких километров.​

Очевидец событий Жанна расказала РБК, что услышала «очень сильный взрыв» примерно в 14:27. «Живу в соседней деревне. До сих пор летают самолеты. Место трагедии перекрыто», — заявила она РБК.

Житель Подмосковья Антон Оськин рассказал, что в селе Степановское, рядом с которым потерпел крушение самолет, живут его родственники, которые видели обломки самолета.​ «Они мне позвонили и рассказали [о происшествии]. Они слышали звук турбин, потом громкий хлопок, все тряслось вокруг. Мой брат и его кум пошли в сторону крушения, увидели обломки самолета, но дальше не пошли. Самолет упал примерно в 2 км от жилой деревни и в нескольких сотнях метров от дачных и огородных участков. Там большое поле кукурузное и лес, ничего аномального ранее не происходило», — рассказал РБК Оськин.

Взрыв ощущался и на расстоянии 3 км. «Живу в 3 км [от места происшествия]. Сильный хлопок был где-то в 14:20, такой, что стены дрожали», — рассказала жительница Раменского района Елена Шорина.

Видео: РБК

«Мы примерно в 10 км [от места падения самолета]. Часа два назад услышали взрыв, и стекла задребезжали, и дом вздрогнул. Через минут 40–60 полетели вертолеты. Слышно и сейчас сирены», — сообщила РБК жительница Раменского района Жанна Гиматдинова.

Жительница села Ульянино Раменского района Виктория Урвачева рассказала РБК, что слышала «ощутимый глухой хлопок». «Был такой звук, как будто с крыши лавина снега упала, дрожали стены. Муж был на улице, забор у нас из профлиста, звук был такой, что ворота колыхнулись», — рассказала она.

Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148 потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Домодедово. На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.