Какие события состоятся в 2026 году? Квиз

В наступившем году ожидается ряд мероприятий — политических, спортивных, культурных и других. Угадайте, какие события состоятся в 2026 году

Среди этих событий — выход одной из стран из ВОЗ, два международных спортивных мероприятия, астрономическое явление и релиз ожидаемой игры.

Какие события ожидаются в 2026 году? Квиз от РБК Узнать Фото: Bruno Vincent / Getty Images 1 / 10 22 января эта страна покинет ВОЗ. Ее лидер недоволен тем, как организация реагировала на пандемию COVID, он называет ее «марионеткой Китая». Фото: Robert Hradil / Getty Images США Да! Президент Дональд Трамп заявил, что США платят ВОЗ слишком много денег по сравнению с другими странами. Их доля финансирования — 18%. Израиль Израиль действительно обвинял ВОЗ в игнорировании «милитаризации больниц» в секторе Газа со стороны ХАМАС, но из организации выходить не собирается. Бразилия Экс-президент Жаир Болсонару действительно говорил, что страна рассмотрит возможность выйти из ВОЗ после окончания пандемии, но этого так и не произошло. 2 / 10 В феврале эта страна примет международное событие. Его участники в том числе посоревнуются в шорт-треке и пуске снарядов в сторону мишени на льду. Фото: Patrick Smith / Getty Images Италия Верно! Зимние Олимпийские игры с 6 по 22 февраля пройдут в двух городах — Милане и Кортина-д’Ампеццо. Швеция Швеция действительно боролась за право провести зимние Олимпийские игры 2026 года, но в итоге победа досталась Италии. Она проведет Олимпиаду с 6 по 22 февраля. Япония Саппоро отозвал заявку на проведение зимней Олимпиады в 2026 году. Жители не поддержали идею на фоне коррупционных скандалов вокруг Игр–2020 в Токио. В итоге Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. 3 / 10 Еще одно спортивное событие пройдет в июне—июле сразу в трех странах: США, Канаде и Мексике. Для Роналду оно станет пятым и последним в карьере. Фото: Georgina Burrows / Shutterstock Чемпионат Европы по футболу Он проводится каждые четыре года, следующий — в 2028-м. Чемпионат мира по хоккею с шайбой Соревнование действительно пройдет в 2026 году, но Роналду играет в футбол. Чемпионат мира по футболу Верно! Что касается Роналду, то он первый в истории футболист, который забивал на всех четырех чемпионатах мира, в которых участвовал. На момент чемпионата-2026 ему будет 41 год, но завершать карьеру он пока не планирует. 4 / 10 В 2026 году эта страна отпразднует 250-летие своей независимости. Фото: Alex Brandon / Getty Images Венесуэла Эту дату страна отметит только в 2061 году. США Верно! 4 июля 1776 года в США приняли Декларацию независимости. В честь праздника в стране пройдут масштабные торжества. Индия Индия получила независимость от Великобритании 15 августа 1947 года. 5 / 10 12 августа это астрономическое событие впервые с 1999-го затронет континентальную часть ЕС. В России его увидят на Крайнем Севере, в районе Таймыра. Фото: Justin Sullivan / Getty Images Полное солнечное затмение Верно! Наблюдать его можно будет в некоторых частях Исландии, Испании, Португалии, Франции и ряде других стран. И это первое полное солнечное затмение с 2008 года, которое можно будет наблюдать в России. Суперлуние Полное солнечное затмение происходит в среднем раз в 1,5 года, суперлуние же — более часто. В 2026-м их будет три: 3 января, 24 ноября и 24 декабря. Комета Галлея приблизится к Земле Этого события придется подождать. Комета Галлея пролетит рядом с Землей 28 июля 2061 года, а в следующий раз ее можно будет наблюдать в небе 27 марта 2134 года. 6 / 10 В единый день голосования в 2026 году в России пройдут выборные кампании различного уровня, в том числе выборы депутатов Госдумы. Когда он состоится? Фото: Илья Московец / Ura.ru / Global Look Press 20 сентября Верно! Единый день голосования пройдет в третье воскресенье сентября, а не во второе, как было в последние годы. 20 октября Нет, единый день голосования состоится 20 сентября 2026 года. 1 августа Нет, единый день голосования состоится 20 сентября 2026 года. 7 / 10 Еще одни выборы пройдут 3 ноября в США. Кого будут выбирать? Фото: Chip Somodevilla / Getty Images Президента США Нет. С последних выборов президента США прошло чуть больше года. А следующие выборы главы государства запланированы на 7 ноября 2028 года. Членов конгресса Именно! На них в том числе будут переизбраны все 435 членов палаты представителей и 33 сенатора. Мэра Нью-Йорка Мимо. Мэра Нью-Йорка избрали совсем недавно: 4 ноября 2025 года. Им стал Зохран Мамдани — социалист, мусульманин и самый молодой политик на этом посту за последние сто лет. 8 / 10 Перейдем к развлечениям. 19 ноября ожидается выход этой компьютерной игры. Релиз переносили в том числе на фоне увольнений из-за утечки данных. Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press Resident Evil Requiem На радость фанатам этот сурвайвал-хоррор выйдет раньше — 27 февраля. Главная интрига релиза — возвращение постаревшего Леона Кеннеди, одного из самых любимых героев у поклонников серии. GTA VI Именно! В 2025 году разработчик Grand Theft Auto VI уволил более 30 сотрудников за то, что они обсуждали детали игры в закрытом чате в Discord, где были не только сотрудники компании. The Elder Scrolls VI Нет. Шестая часть серии The Elder Scrolls находится в разработке, дата ее релиза пока не объявлена. 9 / 10 18 декабря выйдет продолжение серии фильмов о приключениях команды супергероев. Прошлая часть собрала в мире $2,8 млрд — это 2-е место после «Аватара». Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press «Мстители: Судный день» Да. В новой части супергерои объединятся против злодея Доктора Дума, которого сыграет Роберт Дауни-младший. «Стражи Галактики. Часть 4» О проекте не объявлялось. Трилогия с прежним составом завершена, но студия может снять фильм с новым, а старые персонажи — появиться в других проектах. «Фантастическая четверка: Первые шаги» А этот фильм уже вышел в 2025 году. 10 / 10 Встреча лидеров G20 в декабре пройдет на территории гольф-клуба президента и курортно-гостиничного комплекса. В какой стране состоится саммит? Фото: IMAGO / ТАСС ЮАР В этой стране саммит G20 проходил в прошлом году. Он состоялся в Йоханнесбурге в ноябре. Южная Корея Страна примет саммит G20, но в 2028 году. США Верно. Саммит состоится в Майами. А гольф-клуб, на территории которого будут принимать мировых лидеров, принадлежит президенту США Дональду Трампу. 