Какие события состоятся в 2026 году? Квиз
Среди этих событий — выход одной из стран из ВОЗ, два международных спортивных мероприятия, астрономическое явление и релиз ожидаемой игры.
Какие события ожидаются в 2026 году? Квиз от РБК
22 января эта страна покинет ВОЗ. Ее лидер недоволен тем, как организация реагировала на пандемию COVID, он называет ее «марионеткой Китая».
Израиль действительно обвинял ВОЗ в игнорировании «милитаризации больниц» в секторе Газа со стороны ХАМАС, но из организации выходить не собирается.
Экс-президент Жаир Болсонару действительно говорил, что страна рассмотрит возможность выйти из ВОЗ после окончания пандемии, но этого так и не произошло.
В феврале эта страна примет международное событие. Его участники в том числе посоревнуются в шорт-треке и пуске снарядов в сторону мишени на льду.
Верно! Зимние Олимпийские игры с 6 по 22 февраля пройдут в двух городах — Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Швеция действительно боролась за право провести зимние Олимпийские игры 2026 года, но в итоге победа досталась Италии. Она проведет Олимпиаду с 6 по 22 февраля.
Саппоро отозвал заявку на проведение зимней Олимпиады в 2026 году. Жители не поддержали идею на фоне коррупционных скандалов вокруг Игр–2020 в Токио. В итоге Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.
Еще одно спортивное событие пройдет в июне—июле сразу в трех странах: США, Канаде и Мексике. Для Роналду оно станет пятым и последним в карьере.
Он проводится каждые четыре года, следующий — в 2028-м.
Соревнование действительно пройдет в 2026 году, но Роналду играет в футбол.
Верно! Что касается Роналду, то он первый в истории футболист, который забивал на всех четырех чемпионатах мира, в которых участвовал. На момент чемпионата-2026 ему будет 41 год, но завершать карьеру он пока не планирует.
В 2026 году эта страна отпразднует 250-летие своей независимости.
Эту дату страна отметит только в 2061 году.
Верно! 4 июля 1776 года в США приняли Декларацию независимости. В честь праздника в стране пройдут масштабные торжества.
Индия получила независимость от Великобритании 15 августа 1947 года.
12 августа это астрономическое событие впервые с 1999-го затронет континентальную часть ЕС. В России его увидят на Крайнем Севере, в районе Таймыра.
Верно! Наблюдать его можно будет в некоторых частях Исландии, Испании, Португалии, Франции и ряде других стран. И это первое полное солнечное затмение с 2008 года, которое можно будет наблюдать в России.
Полное солнечное затмение происходит в среднем раз в 1,5 года, суперлуние же — более часто. В 2026-м их будет три: 3 января, 24 ноября и 24 декабря.
Этого события придется подождать. Комета Галлея пролетит рядом с Землей 28 июля 2061 года, а в следующий раз ее можно будет наблюдать в небе 27 марта 2134 года.
В единый день голосования в 2026 году в России пройдут выборные кампании различного уровня, в том числе выборы депутатов Госдумы. Когда он состоится?
Верно! Единый день голосования пройдет в третье воскресенье сентября, а не во второе, как было в последние годы.
Нет, единый день голосования состоится 20 сентября 2026 года.
Нет, единый день голосования состоится 20 сентября 2026 года.
Еще одни выборы пройдут 3 ноября в США. Кого будут выбирать?
Нет. С последних выборов президента США прошло чуть больше года. А следующие выборы главы государства запланированы на 7 ноября 2028 года.
Именно! На них в том числе будут переизбраны все 435 членов палаты представителей и 33 сенатора.
Мимо. Мэра Нью-Йорка избрали совсем недавно: 4 ноября 2025 года. Им стал Зохран Мамдани — социалист, мусульманин и самый молодой политик на этом посту за последние сто лет.
Перейдем к развлечениям. 19 ноября ожидается выход этой компьютерной игры. Релиз переносили в том числе на фоне увольнений из-за утечки данных.
На радость фанатам этот сурвайвал-хоррор выйдет раньше — 27 февраля. Главная интрига релиза — возвращение постаревшего Леона Кеннеди, одного из самых любимых героев у поклонников серии.
Именно! В 2025 году разработчик Grand Theft Auto VI уволил более 30 сотрудников за то, что они обсуждали детали игры в закрытом чате в Discord, где были не только сотрудники компании.
Нет. Шестая часть серии The Elder Scrolls находится в разработке, дата ее релиза пока не объявлена.
18 декабря выйдет продолжение серии фильмов о приключениях команды супергероев. Прошлая часть собрала в мире $2,8 млрд — это 2-е место после «Аватара».
Да. В новой части супергерои объединятся против злодея Доктора Дума, которого сыграет Роберт Дауни-младший.
О проекте не объявлялось. Трилогия с прежним составом завершена, но студия может снять фильм с новым, а старые персонажи — появиться в других проектах.
А этот фильм уже вышел в 2025 году.
Встреча лидеров G20 в декабре пройдет на территории гольф-клуба президента и курортно-гостиничного комплекса. В какой стране состоится саммит?
В этой стране саммит G20 проходил в прошлом году. Он состоялся в Йоханнесбурге в ноябре.
Страна примет саммит G20, но в 2028 году.
Верно. Саммит состоится в Майами. А гольф-клуб, на территории которого будут принимать мировых лидеров, принадлежит президенту США Дональду Трампу.
По крайней мере, вы дошли до конца и теперь знаете чуть больше!
По крайней мере, вы дошли до конца и теперь знаете чуть больше!
По крайней мере, вы дошли до конца и теперь знаете чуть больше!
По крайней мере, вы дошли до конца и теперь знаете чуть больше!
Вы точно что-то слышали о грядущих событиях, но теперь знаете больше!
Вы точно что-то слышали о грядущих событиях, но теперь знаете больше!
Неплохо! Теперь вы знаете о будущих событиях больше!
Неплохо! Теперь вы знаете о будущих событиях больше!
Вы близки к лучшему результату и теперь знаете о событиях больше!
Практически лучший результат! Теперь вы знаете о событиях больше!
Лучший результат: вы знаток будущих событий!
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей
Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве
Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову
Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина
Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе
Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков