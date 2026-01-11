 Перейти к основному контенту
Новый год 2026⁠,
0

Какие события состоятся в 2026 году? Квиз

Сюжет
Новый год 2026
В наступившем году ожидается ряд мероприятий — политических, спортивных, культурных и других. Угадайте, какие события состоятся в 2026 году

Среди этих событий — выход одной из стран из ВОЗ, два международных спортивных мероприятия, астрономическое явление и релиз ожидаемой игры.

Фото: Bruno Vincent / Getty Images

Какие события ожидаются в 2026 году? Квиз от РБК

Узнать
Фото: Bruno Vincent / Getty Images
1 / 10

22 января эта страна покинет ВОЗ. Ее лидер недоволен тем, как организация реагировала на пандемию COVID, он называет ее «марионеткой Китая».

Фото: Robert Hradil / Getty Images
Фото: Robert Hradil / Getty Images
США

Да! Президент Дональд Трамп заявил, что США платят ВОЗ слишком много денег по сравнению с другими странами. Их доля финансирования — 18%.

Израиль

Израиль действительно обвинял ВОЗ в игнорировании «милитаризации больниц» в секторе Газа со стороны ХАМАС, но из организации выходить не собирается.

Бразилия

Экс-президент Жаир Болсонару действительно говорил, что страна рассмотрит возможность выйти из ВОЗ после окончания пандемии, но этого так и не произошло.

2 / 10

В феврале эта страна примет международное событие. Его участники в том числе посоревнуются в шорт-треке и пуске снарядов в сторону мишени на льду.

Фото: Patrick Smith / Getty Images
Фото: Patrick Smith / Getty Images
Италия

Верно! Зимние Олимпийские игры с 6 по 22 февраля пройдут в двух городах — Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Швеция

Швеция действительно боролась за право провести зимние Олимпийские игры 2026 года, но в итоге победа досталась Италии. Она проведет Олимпиаду с 6 по 22 февраля.

Япония

Саппоро отозвал заявку на проведение зимней Олимпиады в 2026 году. Жители не поддержали идею на фоне коррупционных скандалов вокруг Игр–2020 в Токио. В итоге Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.

3 / 10

Еще одно спортивное событие пройдет в июне—июле сразу в трех странах: США, Канаде и Мексике. Для Роналду оно станет пятым и последним в карьере.

Фото: Georgina Burrows / Shutterstock
Фото: Georgina Burrows / Shutterstock
Чемпионат Европы по футболу

Он проводится каждые четыре года, следующий — в 2028-м.

Чемпионат мира по хоккею с шайбой

Соревнование действительно пройдет в 2026 году, но Роналду играет в футбол.

Чемпионат мира по футболу

Верно! Что касается Роналду, то он первый в истории футболист, который забивал на всех четырех чемпионатах мира, в которых участвовал. На момент чемпионата-2026 ему будет 41 год, но завершать карьеру он пока не планирует.

4 / 10

В 2026 году эта страна отпразднует 250-летие своей независимости.

Фото: Alex Brandon / Getty Images
Фото: Alex Brandon / Getty Images
Венесуэла

Эту дату страна отметит только в 2061 году.

США

Верно! 4 июля 1776 года в США приняли Декларацию независимости. В честь праздника в стране пройдут масштабные торжества.

Индия

Индия получила независимость от Великобритании 15 августа 1947 года.

5 / 10

12 августа это астрономическое событие впервые с 1999-го затронет континентальную часть ЕС. В России его увидят на Крайнем Севере, в районе Таймыра.

Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Полное солнечное затмение

Верно! Наблюдать его можно будет в некоторых частях Исландии, Испании, Португалии, Франции и ряде других стран. И это первое полное солнечное затмение с 2008 года, которое можно будет наблюдать в России.

Суперлуние

Полное солнечное затмение происходит в среднем раз в 1,5 года, суперлуние же — более часто. В 2026-м их будет три: 3 января, 24 ноября и 24 декабря.

Комета Галлея приблизится к Земле

Этого события придется подождать. Комета Галлея пролетит рядом с Землей 28 июля 2061 года, а в следующий раз ее можно будет наблюдать в небе 27 марта 2134 года.

6 / 10

В единый день голосования в 2026 году в России пройдут выборные кампании различного уровня, в том числе выборы депутатов Госдумы. Когда он состоится?

Фото: Илья Московец / Ura.ru / Global Look Press
Фото: Илья Московец / Ura.ru / Global Look Press
20 сентября

Верно! Единый день голосования пройдет в третье воскресенье сентября, а не во второе, как было в последние годы.

20 октября

Нет, единый день голосования состоится 20 сентября 2026 года.

1 августа

Нет, единый день голосования состоится 20 сентября 2026 года.

7 / 10

Еще одни выборы пройдут 3 ноября в США. Кого будут выбирать?

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
Президента США

Нет. С последних выборов президента США прошло чуть больше года. А следующие выборы главы государства запланированы на 7 ноября 2028 года.

Членов конгресса

Именно! На них в том числе будут переизбраны все 435 членов палаты представителей и 33 сенатора.

Мэра Нью-Йорка

Мимо. Мэра Нью-Йорка избрали совсем недавно: 4 ноября 2025 года. Им стал Зохран Мамдани — социалист, мусульманин и самый молодой политик на этом посту за последние сто лет.

8 / 10

Перейдем к развлечениям. 19 ноября ожидается выход этой компьютерной игры. Релиз переносили в том числе на фоне увольнений из-за утечки данных.

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Resident Evil Requiem

На радость фанатам этот сурвайвал-хоррор выйдет раньше — 27 февраля. Главная интрига релиза — возвращение постаревшего Леона Кеннеди, одного из самых любимых героев у поклонников серии.

GTA VI

Именно! В 2025 году разработчик Grand Theft Auto VI уволил более 30 сотрудников за то, что они обсуждали детали игры в закрытом чате в Discord, где были не только сотрудники компании.

The Elder Scrolls VI

Нет. Шестая часть серии The Elder Scrolls находится в разработке, дата ее релиза пока не объявлена.

9 / 10

18 декабря выйдет продолжение серии фильмов о приключениях команды супергероев. Прошлая часть собрала в мире $2,8 млрд — это 2-е место после «Аватара».

Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press
«Мстители: Судный день»

Да. В новой части супергерои объединятся против злодея Доктора Дума, которого сыграет Роберт Дауни-младший.

«Стражи Галактики. Часть 4»

О проекте не объявлялось. Трилогия с прежним составом завершена, но студия может снять фильм с новым, а старые персонажи — появиться в других проектах.

«Фантастическая четверка: Первые шаги»

А этот фильм уже вышел в 2025 году.

10 / 10

Встреча лидеров G20 в декабре пройдет на территории гольф-клуба президента и курортно-гостиничного комплекса. В какой стране состоится саммит?

Фото: IMAGO / ТАСС
Фото: IMAGO / ТАСС
ЮАР

В этой стране саммит G20 проходил в прошлом году. Он состоялся в Йоханнесбурге в ноябре.

Южная Корея

Страна примет саммит G20, но в 2028 году.

США

Верно. Саммит состоится в Майами. А гольф-клуб, на территории которого будут принимать мировых лидеров, принадлежит президенту США Дональду Трампу.

Далее
/ 10

По крайней мере, вы дошли до конца и теперь знаете чуть больше!

/ 10

По крайней мере, вы дошли до конца и теперь знаете чуть больше!

/ 10

По крайней мере, вы дошли до конца и теперь знаете чуть больше!

/ 10

По крайней мере, вы дошли до конца и теперь знаете чуть больше!

/ 10

Вы точно что-то слышали о грядущих событиях, но теперь знаете больше!

/ 10

Вы точно что-то слышали о грядущих событиях, но теперь знаете больше!

/ 10

Неплохо! Теперь вы знаете о будущих событиях больше!

/ 10

Неплохо! Теперь вы знаете о будущих событиях больше!

/ 10

Вы близки к лучшему результату и теперь знаете о событиях больше!

/ 10

Практически лучший результат! Теперь вы знаете о событиях больше!

/ 10

Лучший результат: вы знаток будущих событий!

Пройти еще раз

квиз события ВОЗ Криштиану Роналду Единый день голосования G20 Большая двадцатка
