Рейсы из Еревана и Москвы в Саратов перенаправили из-за ограничений
Следовавшие в аэропорт Саратова, где ввели ограничения, рейсы «Аэрофлота» из Москвы и «Ширак Авиа» из Еревана перенаправлены в Самару и Волгоград, сообщили РБК в пресс-службе саратовского аэропорта Гагарин.
«С пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта», — рассказали в пресс-службе.
Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропорту Саратова для обеспечения безопасности полетов около 10:40 мск. Об их отмене пока не сообщалось.
Также утром 11 января временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска, позднее их сняли.
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