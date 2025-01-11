Рейсы из Еревана и Москвы в Саратов перенаправили из-за ограничений

Фото: ShirakAvia / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Следовавшие в аэропорт Саратова, где ввели ограничения, рейсы «Аэрофлота» из Москвы и «Ширак Авиа» из Еревана перенаправлены в Самару и Волгоград, сообщили РБК в пресс-службе саратовского аэропорта Гагарин.

«С пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта», — рассказали в пресс-службе.

Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропорту Саратова для обеспечения безопасности полетов около 10:40 мск. Об их отмене пока не сообщалось.

Также утром 11 января временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска, позднее их сняли.