Патриархия Грузии призвала переписать икону со Сталиным

Патриархия Грузии призвала местных политиков, принесших в дар собору в Тбилиси икону Матроны Московской, на которой есть изображение Сталина, переписать ее, иначе грузинская церковь пообещала привлечь для этого своих мастеров

Патриархия Грузии призвала переписать принесенную в дар грузинской церкви икону Матроны Московской с изображением Иосифа Сталина, сообщила пресс-служба патриархии. Сейчас икона хранится в Тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы «Самеба».

«Так как встреча Сталина со святой Матроной из-за недостаточности доказательств не включена в канонический текст ее жития, не признана Русской православной церковью, которая канонизировала ее и провела специальное исследование по этому вопросу, необходимо изменить упомянутый эпизод и принять во внимание другие подробности, связанные с каноничностью иконописания», — говорится в заявлении.

В патриархии Грузии считают, что переписать икону должны те, кто пожертвовал ее собору, иначе церковь «сделает это самостоятельно». Речь идет о лидерах партии «Альянс патриотов Грузии» Ирме Инашвили и Давиде Тархан-Моурави. Как сообщило «Sputnik Грузия», икону передали в собор несколько месяцев назад.