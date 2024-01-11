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Патриархия Грузии призвала переписать икону со Сталиным

Патриархия Грузии призвала переписать икону Матроны Московской из-за Сталина
Патриархия Грузии призвала местных политиков, принесших в дар собору в Тбилиси икону Матроны Московской, на которой есть изображение Сталина, переписать ее, иначе грузинская церковь пообещала привлечь для этого своих мастеров

Патриархия Грузии призвала переписать принесенную в дар грузинской церкви икону Матроны Московской с изображением Иосифа Сталина, сообщила пресс-служба патриархии. Сейчас икона хранится в Тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы «Самеба».

«Так как встреча Сталина со святой Матроной из-за недостаточности доказательств не включена в канонический текст ее жития, не признана Русской православной церковью, которая канонизировала ее и провела специальное исследование по этому вопросу, необходимо изменить упомянутый эпизод и принять во внимание другие подробности, связанные с каноничностью иконописания», — говорится в заявлении.

В патриархии Грузии считают, что переписать икону должны те, кто пожертвовал ее собору, иначе церковь «сделает это самостоятельно». Речь идет о лидерах партии «Альянс патриотов Грузии» Ирме Инашвили и Давиде Тархан-Моурави. Как сообщило «Sputnik Грузия», икону передали в собор несколько месяцев назад.

В Грузии завело дело из-за облитой краской иконы с изображением Сталина
Общество
Фото:nata.peradze / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Ранее активистка Ната Перадзе опубликовала в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) кадры с облитой синей краской иконой Матроны. По данным «Sputnik Грузия», краска не попала на изображение Сталина. В патриархии тогда пояснили, что изображенный на иконе Сталин не является объектом молитвы, а икона посвящена Матроне Московской. По факту инцидента МВД Грузии завело уголовное дело о хулиганстве.

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Грузия Иосиф Сталин Матрона Московская
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