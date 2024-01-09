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В Грузии завело дело из-за облитой краской иконы с изображением Сталина

МВД Грузии возбудило дело после того, как икону со Сталиным облили краской
Фото: nata.peradze / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: nata.peradze / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

МВД Грузии завело дело о хулиганстве после того, как неизвестные облили краской икону Матроны Московской, на которой также изображен Иосиф Сталин, сообщили ТАСС в ведомстве.

Икона находилась в Тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы — Самеба. Дело завели по статье о мелком хулиганстве.

В Грузии завело дело из-за облитой краской иконы с изображением Сталина
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РБК направил запрос в полицию Грузии.

Ранее активистка Ната Перадзе опубликовала в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) кадры с иконой, по центру которой три синих пятна.

«Sputnik Грузия» уточняет, что краска не попала на изображение Сталина. По данным издания, икону, которую написал грузинский иконописец, несколько месяцев назад пожертвовали лидеры партии «Альянс патриотов Грузии» Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави.

Патриархия заявила, что икона посвящена Матроне Московской, а Сталин, изображенный на ней, не является объектом молитвы.

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Теги
Грузия икона Иосиф Сталин хулиганство
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