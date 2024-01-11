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В Думе предложили запретить продажу безалкогольного пива детям

«Известия»: в Думе предложили запретить продажу безалкогольного пива детям
Депутаты считают, что безалкогольное пиво «нельзя считать полностью очищенным от спирта» и это несет риски для подростков. Его по аналогии с алкоголем предлагают продавать с предъявлением паспорта
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

В думском комитете по охране здоровья предложили запретить розничную продажу безалкогольного пива детям, сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект. Его направили для получения отзыва в правительстве.

Документ предполагает запрет на продажу несовершеннолетним напитков, которые производят на основе пива и содержание алкоголя в которых не превышает 0,5%. Именно такое пиво считается безалкогольным. Подобные напитки, как говорится в пояснительной записке к документу, «нельзя считать полностью очищенными от спирта», и раз он есть в них, то у подростков может появиться привыкание, также существует риск появления у них алкогольной зависимости в будущем.

Ввести норму в действие предлагается с 1 сентября 2024 года. При покупке безалкогольного пива продавцы на кассе должны будут потребовать документ, удостоверяющий личность и возраст покупателя. За несоблюдение требования планируется ввести ответственность для продавцов — но не уточняется, какую.

Алкогольное мороженое приравняли к алкоголю и запретили к продаже детям
Общество
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Ранее в январе, как сообщал ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства, в России к спиртным напиткам приравняли алкогольное мороженое, его запретили продавать несовершеннолетним. Раньше оно входило в перечень товаров, содержащих спирт (более 0,5%), но не относящихся к алкогольной продукции.

С идеей запрета выступили в мае 2023-го власти Амурской области в связи с открытием в регионе палаток для уличной торговли алкогольным мороженым, «градус» которого варьировался от 1,5 до 6%, что сравнимо с крепостью слабоалкогольных напитков. Дальневосточные чиновники выразили обеспокоенность доступностью такой продукции для детей.

Их позицию поддержал Росалкогольтабакконтроль. В ноябре Минфин разработал проект распоряжения, которым предложил ограничить предельное содержание этилового спирта в мороженом и замороженных десертах. Согласно документу, крепость алкогольного мороженого не должна превышать 1,2% по аналогии с квасом.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
безалкогольное пиво Дети алкоголь
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