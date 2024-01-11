ГосТВ Китая показало расследование о высокопоставленных коррупционерах

В фильме рассказали о взяточничестве со стороны бывших замглавы Центробанка, мэра города, тренера сборной страны по футболу и главы национальной футбольной ассоциации. Си Цзиньпин призвал не проявлять милосердия к коррупционерам

Фото: Luo Jinglai / XinHua / Global Look Press

По гостелеканалу Китая CCTV показали документальный фильм о коррупционерах, героями которого стали экс-высокопоставленный сотрудник Центробанка, местный чиновник, бывший главный тренер сборной по футболу и экс-председатель Китайской футбольной ассоциации.

Фань Ифэй, бывший заместитель главы Народного банка Китая, принимал «огромные» суммы денег (они не уточняются) от руководителей компаний за предоставление кредитов и другие услуги, утверждают в фильме. Фань в нем заявил, что хотел быть одновременно чиновником и богачом и был «неправ». Своего поста он лишился в июне прошлого года, его также исключили из Коммунистической партии Китая (КПК), пишет Bloomberg.

Еще один герой фильма — экс-глава города Люпаньшуй в провинции Гуйчжоу Ли Цзайюн. Согласно представленным данным, он одобрил 23 строительных проекта в области туризма в городе, из которых 16 оказались неэффективными или недействующими. При этом средства на их реализацию брали в долг, который в общей сложности составил 150 млрд юаней ($21 млрд). Эта сумма эквивалентна величине валового внутреннего продукта города в 2022 году, отмечает агентство.

Также фильм освещает коррупцию в футбольной сфере, пишет South China Morning Post (SCMP). На экране об этом высказались главный тренер мужской национальной сборной в 2019-2021 годах Ли Тие, который представлял Китай на чемпионате мира 2002 года и играл в английской премьер-лиге, а также экс-председатель Китайской футбольной ассоциации Чэнь Сююань.

«Коррупция в китайском футболе существует не только в определенных отдельных областях — она повсюду, в каждом аспекте», — сказал Чэнь. Ему предъявили обвинения во взяточничестве в сентябре.

SCMP указывает, что он рассказал в фильме о получении по 300 тыс. юаней от двух клубов в качестве «поздравления» перед тем, как стать главой ассоциации. Это было «старыми правилами игры», сказал Чэнь.

Ли обвинили во взяточничестве в августе, расследование против него началось еще в ноябре 2022 года. Газета отмечает, что он был первым представителем китайского футбола, на которого пали коррупционные подозрения. Помимо взяточничества, его обвиняют в организации договорных матчей.

В Китае, как отмечает SCMP, уже десятилетие идет кампания по борьбе с коррупцией. Председатель КНР Си Цзиньпин недавно призвал «не проявлять милосердия» в ходе этой борьбы.