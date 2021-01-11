Четыре человека погибли в ДТП с военными автобусами в Подмосковье

По предварительным данным, в колонну военных автобусов с солдатами-срочниками врезался грузовик, водитель которого не справился с управлением. Пострадали как минимум 20 человек, четверо военных погибли

Видео: ДТП и ЧП МОСКВА и МО/Telegram

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На трассе «Новая Рига» в Подмосковье произошло ДТП с военными автобусами. Пострадали более десяти человек, четверо погибли, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник и ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На данный момент четверо погибших: двое из них скончались, несмотря на все усилия врачей, еще двое погибли на месте. Госпитализированы шесть человек, состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое», — рассказал источник ТАСС.

Позже источник ТАСС добавил, что в больницу города Красногорска поступило более 20 пострадавших в аварии, некоторые из них были доставлены в лечебное учреждение попутными машинами.

По предварительным данным, автобусы принадлежат учебному центру ФКУ «Войсковая часть 83466», который занимается подготовкой водителей для Минобороны, передало агентство.