В Москве выявили 4,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки обнаружили 4646 новых случаев коронавируса, передает оперативный штаб.

За сутки в столице от коронавируса скончались 75 человек, свыше 6,6 тыс. от инфекции вылечились.

Таким образом, с начала пандемии в Москве COVID-19 выявили у 862 214 человек. Умерли из-за заболевания 12 025 человек, вылечились — более 701,7 тыс.

Накануне глава Роспотребнадзора рассказала, что в конце 2020 года в России был обнаружен первый случай заражения «британским штаммом» коронавируса SARS-CoV-2. По ее словам, штамм выявили у человека, вернувшегося недавно из Великобритании. Глава ведомства отметила, что заболевший чувствует себя хорошо, болезнь протекает бессимптомно.