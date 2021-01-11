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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве выявили 4,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки обнаружили 4646 новых случаев коронавируса, передает оперативный штаб.

За сутки в столице от коронавируса скончались 75 человек, свыше 6,6 тыс. от инфекции вылечились.

Таким образом, с начала пандемии в Москве COVID-19 выявили у 862 214 человек. Умерли из-за заболевания 12 025 человек, вылечились — более 701,7 тыс.

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Накануне глава Роспотребнадзора рассказала, что в конце 2020 года в России был обнаружен первый случай заражения «британским штаммом» коронавируса SARS-CoV-2. По ее словам, штамм выявили у человека, вернувшегося недавно из Великобритании. Глава ведомства отметила, что заболевший чувствует себя хорошо, болезнь протекает бессимптомно.

Ранее в ВОЗ сообщали что «британский штамм» на 50–70% заразнее обычных вариантов SARS-CoV-2. Его выявили по меньшей мере в 41 стране.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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