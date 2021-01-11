Министр в Забайкалье извинилась за фразу «поесть и поспать в больнице»

Фразу министр здравоохранения произнесла на встрече с жителями по поводу закрытия круглосуточного стационара. Она извинилась за свои слова и пообещала, что качество лечения хуже не станет

Министр здравоохранения Забайкальского края Анна Шангина извинилась за свое высказывание, которое она произнесла неделю назад во время встречи с жителями поселка Харагун о судьбе участковой больницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Чиновница провела встречу с жителями 4 января (расшифровка встречи есть у РБК). На ней граждане задали вопрос по поводу кредиторской задолженности Хилокской Центральной районной больницы в размере 35 млн руб. На это Шаньгина заявила, что в настоящий момент больнице «нужно выжить», сэкономив на ночевке и питании, в связи с чем медицинское учреждение будет перепрофилировано из больницы во врачебную амбулаторию и перестанет работать в ночное время. Министр также сравнила медучреждение с гипермаркетом, которого в селе нет из-за его нерентабельности. В ходе дискуссии о закрытии ночного стационара министр сказала: «Переночевать и поесть вы сюда приходите, я так понимаю».

«Прошу простить меня за резкое высказывание «за поесть и поспать в больнице». Перевод больницы во врачебную амбулаторию не ухудшит качества оказываемых медицинских услуг», — приводит слова Шаньгиной пресс-служба краевого Минздрава.

Как отмечается в сообщении, высказывание министра о рентабельности медицины появилось как объяснение — почему в участковой больнице не может быть отделений реанимации и операционной. «Еще раз подчеркну то, что говорила на встрече с инициативными жителями: участковая больница не будет закрыта, она поменяет статус. Я всегда открыта к диалогу», — подчеркнула Шангина.