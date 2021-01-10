Власти Забайкальского края объяснили закрытие круглосуточного стационара

Фото: Правительство Забайкалья

Закрытие круглосуточного стационара на восемь коек в Забайкальском крае в селе Харагун Хилокского района и открытие вместо него дневного стационара на 15 коек вызвано экономией. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«Действовавший стационар включал восемь круглосуточных коек, которые фактически размещались в здании площадью 760 квадратных метров. В целях экономии здание поликлиники, стоящее отдельно, будет отдано муниципалитету, сама поликлиника переедет в основное помещение», — пояснили в ведомстве.

Также в министерстве заверили, что изменения не повлияют на качество медицинского обслуживания в селе Харагун и прилегающих поселках. В правительстве края пояснили, что закрываться участковая больница в Харагуне не будет, она лишь поменяет статус.

В августе жители семи сел Хилокского района обратились к губернатору региона Александру Осипову с просьбой остановить закрытие круглосуточного стационара в харагунской участковой больнице. Главе региона они рассказали, что без круглосуточной помощи останутся около 4,5 тыс. человек, из них 922 ребенка и 117 инвалидов, передавало местное издание «Чита.ру».