Число случаев COVID-19 в мире превысило 90 млн

За две недели этот показатель вырос на 10 млн. Лидерами по общему числу заражений остаются США, где выявили более 22 млн случаев инфицирования, Россия — на четвертом месте

Фото: Ariel Schalit / AP

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 по всему миру превысило отметку 90 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который в реальном времени обновляет информацию по заболевшим.



По состоянию на 01:06 мск 11 января на планете подтверждено 90 млн 74 тыс. случаев инфицирования, за две нелели показатель вырос на 10 млн (26 декабря Университет сообщал о 80 млн заболевших). Умерли более 1,932 млн зараженных.

Страны, лидирующие по числу заболевших:

США — 22,3 млн (умерли 373,6 тыс.);

Индия — 10,4 млн (умерли 150,9 тыс.);

Бразилия — 8 млн (умерли 202,6 тыс.);