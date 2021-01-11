Число случаев COVID-19 в мире превысило 90 млн
Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 по всему миру превысило отметку 90 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который в реальном времени обновляет информацию по заболевшим.
По состоянию на 01:06 мск 11 января на планете подтверждено 90 млн 74 тыс. случаев инфицирования, за две нелели показатель вырос на 10 млн (26 декабря Университет сообщал о 80 млн заболевших). Умерли более 1,932 млн зараженных.
Страны, лидирующие по числу заболевших:
США — 22,3 млн (умерли 373,6 тыс.);
Индия — 10,4 млн (умерли 150,9 тыс.);
Бразилия — 8 млн (умерли 202,6 тыс.);