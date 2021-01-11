Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 января
USD ЦБ: 73,88 (0) Инвестиции, 07 янв, 00:00
Курс евро на 1 января
EUR ЦБ: 90,79 (+0,11) Инвестиции, 07 янв, 00:00
Как дать дизайнерским вещам из шкафа вторую жизнь РБК Стиль и Clarins, 01:15 Число случаев COVID-19 в мире превысило 90 млн Общество, 01:10 Жапаров назвал Россию главным союзником Киргизии Политика, 00:56 РФПИ назвал число привившихся от коронавируса «Спутником V» Общество, 00:19 Есть продукт, но нет продаж: как привлечь инвесторов в стартап РБК и Сбер500, 00:15 Минздрав проведет консультации с ВОЗ по применению вакцины «Спутник V» Общество, 10 янв, 23:57 До и после: как изменились приципы потребления в моде 10 янв, 23:45 Дуров предупредил об опасности Applе и посоветовал перейти на Android Технологии и медиа, 10 янв, 23:36 Первая страна Африки зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V» Общество, 10 янв, 22:57 Экзитпол показал победу партии Назарбаева на выборах в Казахстане Политика, 10 янв, 22:48 Цифровой штурман: все о системе Porsche Connect РБК и Porsche, 10 янв, 22:43 Генсек ООН сравнил нынешний год с 1945-м Общество, 10 янв, 22:23 Губерниев заявил о намерении вручить ₽100 тыс российским биатлонистам Спорт, 10 янв, 22:12 Попова назвала сроки обнаружения «британского штамма» COVID-19 в России Общество, 10 янв, 21:55
Пандемия коронавируса ,  
0 

Число случаев COVID-19 в мире превысило 90 млн

За две недели этот показатель вырос на 10 млн. Лидерами по общему числу заражений остаются США, где выявили более 22 млн случаев инфицирования, Россия — на четвертом месте
Фото: Ariel Schalit / AP
Фото: Ariel Schalit / AP

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 по всему миру превысило отметку 90 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который в реальном времени обновляет информацию по заболевшим.

По состоянию на 01:06 мск 11 января на планете подтверждено 90 млн 74 тыс. случаев инфицирования, за две нелели показатель вырос на 10 млн (26 декабря Университет сообщал о 80 млн заболевших). Умерли более 1,932 млн зараженных.

Страны, лидирующие по числу заболевших:

США — 22,3 млн (умерли 373,6 тыс.);

Индия — 10,4 млн (умерли 150,9 тыс.);

Бразилия — 8 млн (умерли 202,6 тыс.);

Россия — 3,4 млн (умерли 61,8 тыс.);

Великобритания — 3 млн (умерли 81,5 тыс.);

Читайте на РБК Pro
Каким будет 2021: говорят бизнес-гуру Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос Ненужные победы и «здоровые» офисы: главные бизнес-бестселлеры-2020 «Не осталось никакой жизни»: как высотки Нью-Йорка теряют арендаторов Что не нужно делать, чтобы не привлечь к себе внимание ФНС в 2021 году

Франция — 2,8 млн (умерли 67,8 тыс.);

Турция — 2,3 млн (умерли 22,8 тыс.).

Более 2 млн случаев инфицирования также выявлено в Италии и Испании.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус ранее заявил, что в 2021 году мировое сообщество должно уделить пристальное внимание исследованию новых штаммов коронавируса. Он отметил, что ВОЗ плотно работает с учеными по всему миру, чтобы лучше понять, как изменяется коронавирус.

Глава ВОЗ назвал новые штаммы коронавируса вызовом 2021 года
Общество
Фото:Chung Sung-Jun / Getty Images

В декабре Великобритания сообщили о появлении нового типа коронавируса, более заразного, чем «привычный» SARS-CoV-2. По данным властей, новый штамм SARS-CoV-2 активно распространялся в королевстве с середины ноября, но мог появиться там уже в сентябре. «Британский» штамм выявили более чем в 40 странах, в том числе в России.

Автор
Наталия Анисимова
коронавирус пандемия статистика
Материалы по теме
В Японии выявили завезенную из Бразилии новую мутацию коронавируса
Общество
Песков опроверг информацию о вакцинации Путина от коронавируса
Политика
В России за сутки от коронавируса умерли 456 человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter