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WADA ответило на обвинения хакеров в связях комиссии Макларена с ФБР
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WADA ответило на обвинения хакеров в связях комиссии Макларена с ФБР
Общество, 10:14
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WADA ответило на обвинения хакеров в связях комиссии Макларена с ФБР
Всемирное антидопинговое агентство назвало «устаревшими» обвинения Fancy Bear. Ранее хакеры обвинили WADA в стремлении стать «суперхищником» в спортивном мире, а членов комиссии Макларена — в связях с ФБР
Фото: Christinne Muschi / Reuters

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) прокомментировали обвинения хакеров группы Fancy Bear, заявивших, что ряд сотрудников комиссии агентства имеет связи с ФБР.

«Как вы знаете, Fancy Bear — преступная организация, которая стремится подорвать работу WADA и ее партнеров. Все, что они опубликовали 10 января, устарело», — заявила РБК менеджер по связям с общественностью и коммуникациям WADA Мэгги Дюран. 

Вопрос РБК о достоверности сведений, опубликованных хакерами Fancy Bear, в пресс-службе Международного олимпийского комитета отказались прокомментировать. «Мы не комментируем утечку документов», — сообщили в МОК.

Хакеры обвинили комиссию Макларена в связях с ФБР
Общество

В минувшую среду Fancy Bear опубликовало заявление, в котором утверждалось, что истинной целью допингового расследования в отношении России было стремление получить «доступ к многомиллионным средствам и взяткам, которые составляют неотъемлемую часть спортивного мира». По утверждению хакеров, WADA хотело бы стать «суперхищником» в спортивном мире, чтобы иметь исключительное право решать, кто прав, а кто виноват.​

Выводы хакеров основывались на анализе переписки руководителей Международного олимпийского комитета (МОК) между собой, а также с представителями Олимпийского комитета США (USOC) и WADA. Также в распоряжении Fancy Bear оказалась переписка чиновников МОК с руководителем независимой комиссии WADA Ричардом Маклареном. Хакеры утверждают, что нашли в ней доказательства того, что некоторые члены комиссии связаны с ФБР. 

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В США подозревают, что группа Fancy Bear связана с российскими силовиками и причастна к взлому серверов национального комитета Демократической партии в 2016 году. Контрразведка Германии также считает, что хакеры действуют в интересах России. Хакерская группа «Шалтай-Болтай», публиковавшая данные якобы с компьютеров российских чиновников и общественных деятелей, связывала Fancy Bear с Главным разведывательным управлением (ГРУ) российского Генштаба.

В сентябре 2016 года после разгоревшегося допингового скандала, в центре которого оказалась Россия, группа Fancy Bear взломала антидопинговую базу WADA и опубликовала информацию о том, что известные спортсмены США, включая теннисисток Серену и Винус Уильямс и гимнастку Симону Байлз, на протяжении продолжительного времени употребляли запрещенные препараты. Кремль тогда исключил причастность России к взлому базы WADA. 

Авторы: Мария Бондаренко, Любовь Алтухова.
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