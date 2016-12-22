Хакеры обвинили комиссию Макларена в связях с ФБР

По данным группы Fancy Bear, ряд сотрудников комиссии WADA имеют связи с ФБР и Министерством юстиции США, а сам руководитель комиссии был лишь прикрытием для агентов спецслужб

Ричард Макларен (Фото: Neil Hall / Reuters)

Истинными целями организаторов антироссийского допингового расследования были борьба за власть в мире спорта и большие деньги, говорится в заявлении группы хакеров Fancy Bear.

Изучив переписку руководителей Международного олимпийского комитета (МОК) между собой, а также с представителями Олимпийского комитета США (USOC) и Всемирного антидопингового агентства (WADA), хакеры заявили, что речь идет о попытках возглавляемой американцами коалиции оттеснить европейцев от руководства олимпийским движением и получить «доступ к многомиллионным средствам и взяткам, которые составляют неотъемлемую часть спортивного мира».

В подтверждение своих слов хакеры, в частности, ссылаются на письма исполнительного директора USOC Скотта Блэкмуна, призывавшего вывести WADA из-под юрисдикции МОК, чтобы оно получило право самостоятельно проверять и наказывать уличенных в употреблении допинга спортсменов.

«Другими словами, WADA хотело бы стать «суперхищником» в спортивном мире, чтобы иметь исключительное право решать, кто прав, а кто виноват», — говорится в заявлении хакеров.

В распоряжении Fancy Bear оказалась также переписка чиновников МОК с руководителем независимой комиссии WADA Ричардом Маклареном, который после публикации очередной части своего расследования об употреблении допинга российскими спортсменами стал уклоняться от сотрудничества с МОК. Проанализировав переписку директора по правовым вопросам МОК Говарда Ступпа с гендиректором МОК Кристофом Де Кеппером и научным директором МОК Ричардом Бюджеттом, хакеры из Fancy Bear утверждают, что из нее следует, что Макларен преследовал вполне конкретную цель — изгнать сборную России с Олимпийских игр и дискредитировать МОК и олимпийское движение в целом.

В сообщении Fancy Bear особо отмечается, что целый ряд членов комиссии Макларена связаны со спецслужбами США либо являются их бывшими сотрудниками. В частности, по данным Fancy Bear, член комиссии WADA Ричард Янг входит в число партнеров юридической фирмы Bryan Cave LLP, которая активно сотрудничает с ФБР, а один из ее топ-менеджеров даже был удостоен награды директора ФБР.

Другой сотрудник комиссии, по данным Fancy Bear, занимает пост начальника отдела расследований компании 5 Stones intelligence, выступающей подрядчиком Минюста США по контракту общей стоимостью $625 млн.

«Вышеуказанные факты свидетельствуют, что спортивные чиновники борются за власть и деньги. Борьба за чистоту спорта выглядит всего лишь спецоперацией, где сам Ричард Макларен является лишь ширмой для специальных агентов. Это крайне далеко от того духа fair play, который, как утверждают англосаксы, они защищают», — резюмируют авторы расследования Fancy Bear.

В США группу Fancy Bear считают причастной к взлому серверов национального комитета Демократической партии в 2016 году, власти страны также полагают, что хакеры связаны с российскими силовиками. В декабре 2016 года контрразведка Германии также называла Fancy Bear в числе группировок, занимающихся кибершпионажем в интересах России.

Японский разработчик программного обеспечения в области кибербезопасности Trend Micro тоже называл эту группировку, которая также работает под названиями Pawn Storm и APT28, обществом российских хакеров, которые могут быть связаны с ФСБ.

Хакерская группа «Шалтай-Болтай», прославившаяся публикациями данных якобы с компьютеров российских чиновников и общественных деятелей, связывала Fancy Bear с Главным разведывательным управлением российского Генштаба.

После начала допингового скандала в 2016 году, в центре которого оказалась Россия, Fancy Bear взломали серверы WADA и распространили информацию о положительных допинг-пробах спортсменов из США. В Кремле заявили, что российские власти не имеют отношения к хакерам.