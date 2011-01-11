Б.Грызлов предостерег ЕС от поспешных выводов по делу М.Ходорковского

Между тем глава Госдумы обращает внимание, что судебное разбирательство не завершено. "Судебные процедуры еще не завершены, потому что еще есть установленная законом процедура обжалования этого приговора. И я считаю, что в Европарламенте должны это учитывать и не выступать раньше времени. Юристы должны понимать, что, пока все процедуры не закончены, что-либо говорить считается некорректным. Так что подождем", - отметил он. Кроме того, Б.Грызлов заявил, что не видит никакой политической подоплеки в этом судебном процессе.
Напомним, Хамовнический суд Москвы 30 января 2010г. приговорил бизнесменов к лишению свободы сроком на 14 лет. Предпринимателям вменяют хищение и легализацию имущества и денежных средств. Суд установил, что бизнесмены за 6 лет - в период с 1998г. по 2004г. - легализовали 487 млрд руб. и 7,5 млрд долл., вводили в заблуждение аудиторов, дезинформировали вкладчиков компаний.
В ходе состоявшегося заседания подкомитета по правам человека Европарламента депутаты обсудили возможность введения санкций против российских бюрократов. Инициатива будет рассмотрена в ходе пленарного заседания Европарламента на следующей неделе. В ходе заседания подкомитета депутат от партии христианских демократов Троян Унгуряну (Румыния) заявил, что если не принять активных шагов, то скандальные преступления в России продолжатся. Он указал, что обвинительный вердикт был вынесен после гибели юриста Сергея Магнитского и убийства журналистки Анны Политковской. "Приговор по второму делу М.Ходорковского и П.Лебедева сопровождался значительными нарушениями законодательства и прав человека", - заявил пресс-секретарь одного из депутатов Европарламента Джоэл Хирв. По мнению депутатов, санкции являются единственным возможным шагом со стороны ЕС.