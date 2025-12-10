 Перейти к основному контенту
Общество
Минпросвещения назвало даты выпускных и последних звонков в 2026 году

Минпросвещения: последние звонки пройдут 26 мая, выпускные вечера — 27 июня
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В 2026 году последние звонки пройдут 26 мая, выпускные вечера — 27 июня, сообщила пресс-служба Минпросвещения.

«В 2025/26 учебном году последние звонки в российских школах планируется провести 26 мая, а выпускные вечера — 27 июня. Соответствующие рекомендации Министерство просвещения РФ направило во все субъекты страны», — сообщили в министерстве.

Ведомство рекомендовало включить в программу последних звонков и выпускных вечеров церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна России, чествование представителей многодетных и многопоколенных семей. Кроме того, на мероприятиях рекомендовали организовать выступления родителей учащихся, получивших госнаграды или участвующих в специальной военной операции на Украине.

В Москве 1 сентября линейки на улице пройдут только для первоклассников
Общество
Фото:Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press

В прошлом учебном году последние звонки в российских школах прошли 24 мая, а выпускные — 28 июня. В рекомендациях министерства был аналогичный набор церемоний — подъем флага и исполнение гимна России, чествование представителей многопоколенных и многодетных семей, выступления участников спецоперации на Украине и родители школьников.

Также Минпросвещения поручило регионам обеспечить меры безопасности и доступность помещений для обучающихся с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья.

