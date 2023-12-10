 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Общество ,  
0 

Болгария вновь оказалась самой несчастной страной ЕС

Евростат: Болгария вновь стала самой несчастной страной ЕС
Австрия в 2022 году признана самой счастливой страной в ЕС, далее следуют Польша, Финляндия и Румыния

Австрия в 2022 году признана самой счастливой страной в ЕС, следует из данных Евростата. Самой несчастной вновь стала Болгария.

Индекс удовлетворенности жизнью в Австрии составил 7,9 из 10. Далее следуют Польша, Финляндия и Румыния — у них 7,7.

Самый низкий показатель — у Болгарии, она единственная страна Евросоюза, индекс удовлетворенности в которой ниже 6 — 5,6.

В целом граждане ЕС вполне удовлетворены своей жизнью (7,1 из 10). Италия, Испания и Франция, одни из крупнейших экономик ЕС, имеют средний показатель — 7,1. При этом Германия оказалась одной из самых несчастных стран, опережая лишь Болгарию (6,5 против 7,1 в 2021 году).

Bloomberg опубликовал рейтинг 25 самых богатых семей в мире
Политика
Мохаммед бен Заид Аль Нахайян

В 2021 году удовлетворенность жизнью самой высокой среди стран ЕС была в Австрии (8,0), Финляндии (7,9), Румынии (7,7) и Нидерландах (7,6), а самой низкой — в Болгарии (5,7).

Согласно Всемирному докладу счастья ООН, в пятерку самых счастливых стран в прошлом году вошли Финляндия, Дания, Исландия, Швейцария и Нидерланды. Финляндия пятый год подряд возглавляет список. В топ-10 самых счастливых стран также попали Швейцария, Нидерланды, Люксембург, Израиль и Новая Зеландия. Всего в рейтинге 146 государств.

Читайте на РБК Pro
США против ОПЕК+: как изменится нефтяной рынок из-за ограничений добычи
Бизнес увеличит траты на кибербезопасность в 2024-м. Что делать инвестору
В России 28 млн одиночек: что компании могут им предложить
Почему англоязычные страны страдают от инфляции больше других

Россия по сравнению с данными за 2021 год опустилась с 60-й строчки на 80-ю. Украина заняла 98-место. CNN отмечал, что опрос проводился задолго до начала военных действий.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Болгария рейтинги Евростат

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
Тейлор Свифт обошла Путина в рейтинге «человек года» журнала Time
Общество
Набиуллина и Зеленский возглавили рейтинг европейских политиков Politico
Политика
ВЦИОМ назвал долю счастливых россиян
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 98,84 (-0,97) Инвестиции, 08 дек, 16:42 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 91,64 (-0,93) Инвестиции, 08 дек, 16:42
Как от борьбы с симптомами человечество перешло к воздействию на вирусы РБК и Медсинтез, 05:30
В Израиле допустили начало войны с «Хезболлой» после победы над ХАМАС Политика, 05:10
Болгария вновь оказалась самой несчастной страной ЕС Общество, 05:07
В Москву вылетела очередная группа эвакуированных из сектора Газа россиян Общество, 04:36
Если офис — не твое: как решиться быть самозанятым. Пять историй РБК и ВТБ, 04:21
Госдеп сообщил о намерении помочь арестованному в России гражданину США Политика, 04:16
Госдеп США решил продать Израилю боеприпасы без одобрения конгресса Политика, 04:13
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Глава Пенсильванского университета первой уволилась из-за антисемитизма Политика, 03:57
Новое поколение рулит: чем отличаются последние модели LADA Vesta РБК и LADA, 03:20
Телеканал Kan сообщил о бегстве лидера ХАМАС в гумконвое Политика, 03:01
Китай второй раз успешно запустил ракету, работающую на метане Технологии и медиа, 02:46
Когда выпадают или плохо растут волосы: что делать РБК и Nourkrin, 02:45
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 02:22
Николая Рыбакова повторно избрали главой «Яблока» Политика, 02:07