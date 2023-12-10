Болгария вновь оказалась самой несчастной страной ЕС

Австрия в 2022 году признана самой счастливой страной в ЕС, далее следуют Польша, Финляндия и Румыния

Австрия в 2022 году признана самой счастливой страной в ЕС, следует из данных Евростата. Самой несчастной вновь стала Болгария.

Индекс удовлетворенности жизнью в Австрии составил 7,9 из 10. Далее следуют Польша, Финляндия и Румыния — у них 7,7.

Самый низкий показатель — у Болгарии, она единственная страна Евросоюза, индекс удовлетворенности в которой ниже 6 — 5,6.

В целом граждане ЕС вполне удовлетворены своей жизнью (7,1 из 10). Италия, Испания и Франция, одни из крупнейших экономик ЕС, имеют средний показатель — 7,1. При этом Германия оказалась одной из самых несчастных стран, опережая лишь Болгарию (6,5 против 7,1 в 2021 году).

В 2021 году удовлетворенность жизнью самой высокой среди стран ЕС была в Австрии (8,0), Финляндии (7,9), Румынии (7,7) и Нидерландах (7,6), а самой низкой — в Болгарии (5,7).

Согласно Всемирному докладу счастья ООН, в пятерку самых счастливых стран в прошлом году вошли Финляндия, Дания, Исландия, Швейцария и Нидерланды. Финляндия пятый год подряд возглавляет список. В топ-10 самых счастливых стран также попали Швейцария, Нидерланды, Люксембург, Израиль и Новая Зеландия. Всего в рейтинге 146 государств.

Россия по сравнению с данными за 2021 год опустилась с 60-й строчки на 80-ю. Украина заняла 98-место. CNN отмечал, что опрос проводился задолго до начала военных действий.