Взявший заложников в ТЦ Дрездена умер от ранений

Взявший заложников в ТЦ в Дрездене мужчина умер от ранений в больнице

Он был ранен при освобождении заложников. О его возможных мотивах не сообщается

Фото: Jan Woitas / dpa / Global Look Press

Мужчина, взявший заложников в торговом центре в Дрездене, погиб от ранений во время операции по освобождению людей. Об этом сообщила в Twitter полиция Саксонии (соцсеть заблокирована в России по требованию Роскомнадзора).

«Подозреваемый скончался во время операции. Во время нападения и освобождения заложников 40-летний мужчина получил смертельные ранения», — говорится в сообщении.

Полиция продолжает расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что открывший стрельбу мужчина ранен и задержан полицией.

Как писала газета Zeit, 40-летний мужчина убил свою мать. После этого он попытался прорваться на радиостанцию Radio Dresden, передавало издание Bild. После неудачной попытки попасть в здание мужчина уехал на машине в направлении торгового центра Altmarkt-Galerie, где спрятался в подсобном помещении магазина сети DM и взял несколько заложников.

После захвата заложников полиция оцепила центр Дрездена и вызвала переговорщиков. С мужчиной связались по телефону, пишет Zeit. По итогу полицейской операции были освобождены ребенок и мужчина.