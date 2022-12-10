Вооруженный мужчина открыл огонь и взял заложников в Дрездене

Вооруженный мужчина пытался прорваться на радиостанцию, после чего спрятался в торговом центре Altmarkt-Galerie и захватил заложников, пишет Bild. Перед этим был найден труп женщины

Фото: Jörg Schurig / dpa / Global Look Press

В Дрездене вооруженный мужчина застрелил 70-летнюю женщину, после чего попытался ворваться на радиостанцию Radio Dresden, пишет Bild.

40-летний мужчина открыл стрельбу по пожарному выходу у главного входа, но не смог попасть внутрь. Сотрудники радио успели укрыться в безопасном месте и вызвали полицию.

Как только та прибыла на место, нападавший на машине уехал в сторону центра города. Там он забежал в торговый центр Altmarkt-Galerie и спрятался в подсобном помещении магазина сети DM. По данным издания, мужчина взял в заложники несколько человек.

Полицейские оцепили центр города и закрыли рождественский рынок Штрицельмаркт. Там также ограничено движение транспорта, сообщается в

Twitter полиции. На месте происшествия проводится спецоперация.

По данным СМИ, убийство совершено в районе Пролис на юго-востоке города. Там было найдено тело 62-летней женщины, пишет Spiegel. Ее обнаружили в многоквартирном доме. По данным газеты Die Welt, подозреваемый — 40-летний сын убитой.

Полиция также пока не подтверждает сообщения о том, что в торговом центре был застрелен человек.