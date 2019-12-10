Умер болевший амиотрофическим склерозом вдохновитель Ice Bucket Challenge

Пит Фрейтс боролся с боковым амиотрофическим склерозом на протяжении семи лет. Его история вдохновила на создание «ледяного» флешмоба, где участники обливались холодной водой и жертвовали деньги на борьбу с этим заболеванием

Пит Фрейтс (Фото: Charles Krupa / AP)

Вдохновивший флешмоб Ice Bucket Challenge Пит Фрейтс умер на 35-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Бостонского колледжа, за бейсбольную команду которого он выступал в качестве капитана.

В заявлении говорится, что Фрейтс умер после продолжительной борьбы с боковым амиотрофическим склерозом (БАС) (англ. — Amyotrophic lateral sclerosis (ALS). Он скончался в своем доме в Беверли, штат Массачусетс, спустя семь лет после обнаружения болезни.

«Пит вдохновил так много людей по всему миру, которые черпали силу в его смелости и стойкости», — отмечается в сообщении.

Флешмоб Ice Bucket Challenge обрел широкую популярность в 2014 году благодаря участию многих известных личностей. Согласно его правилам, каждый участник должен был облить себя ледяной водой из ведра, после чего перечислить $10 в фонд ALS Association, а также передать эстафету еще трем людям. Таким образом, целью кампании являлось повышение осведомленности о болезни, которой страдал Фрейтс. Кроме того, авторы идеи хотели существенно пополнить казну фондов, занимающихся изучением этого неизлечимого заболевания.