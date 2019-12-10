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Умер болевший амиотрофическим склерозом вдохновитель Ice Bucket Challenge
Пит Фрейтс боролся с боковым амиотрофическим склерозом на протяжении семи лет. Его история вдохновила на создание «ледяного» флешмоба, где участники обливались холодной водой и жертвовали деньги на борьбу с этим заболеванием
Пит Фрейтс (Фото: Charles Krupa / AP)

Вдохновивший флешмоб Ice Bucket Challenge Пит Фрейтс умер на 35-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Бостонского колледжа, за бейсбольную команду которого он выступал в качестве капитана.

В заявлении говорится, что Фрейтс умер после продолжительной борьбы с боковым амиотрофическим склерозом (БАС) (англ. — Amyotrophic lateral sclerosis (ALS). Он скончался в своем доме в Беверли, штат Массачусетс, спустя семь лет после обнаружения болезни.

«Пит вдохновил так много людей по всему миру, которые черпали силу в его смелости и стойкости», — отмечается в сообщении.

Общество
Билл Гейтс и Тим Кук присоединились к «ледяному» флешмобу

Флешмоб Ice Bucket Challenge обрел широкую популярность в 2014 году благодаря участию многих известных личностей. Согласно его правилам, каждый участник должен был облить себя ледяной водой из ведра, после чего перечислить $10 в фонд ALS Association, а также передать эстафету еще трем людям. Таким образом, целью кампании являлось повышение осведомленности о болезни, которой страдал Фрейтс. Кроме того, авторы идеи хотели существенно пополнить казну фондов, занимающихся изучением этого неизлечимого заболевания.

Среди принявших участие во флешмобе были музыканты Dr.Dre, Eminem, Честер Беннингтон, Рианна, политики Барак Обама, Джордж Буш-младший и Владимир Жириновский, основатель Microsoft Билл Гейтс, основатель Facebook Марк Цукерберг и др.

В ALS Association сообщали о том, что благодаря флешмобу удалось привлечь более $220 млн. В 2017 году управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США приняло решение одобрить препарат, замедляющий действие БАС.

Боковой амиотрофический склероз — прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних (моторная кора головного мозга), так и нижних (передние рога спинного мозга и ядра черепных нервов) двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц.

Автор: Михаил Юшков
Теги: флешмоб
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Билл Гейтс и Тим Кук присоединились к «ледяному» флешмобу
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