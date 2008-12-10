В США ветеринары пришили коту оторванную морду

Ветеринарам американского города Бостона удалось спасти жизнь коту, заново пришив ему морду, отделившуюся от головы в результате несчастного случая, сообщают американские СМИ.

Эдгар, 4-летний длинношерстный кот, исчез на три дня из дома в городе Уинтроп, штат Массачусетс, на прошлой неделе. Когда животное вернулось домой, хозяйка нашла его лежащим в коробке с наполовину отодранной мордой. Как сказала хозяйка, по всей видимости, виной трагедии стала вентиляция автомобиля, куда кот забрался погреться.

"Когда хозяйка кота его увидела, она упала в обморок", - рассказывает хирург медицинского центра для животных Элизабет Кендрик.

Пришедшая в себя женщина поспешила отвезти любимца в ветеринарную клинику, где врачи, осмотрев повреждения, решили провести сложную многочасовую операцию. К счастью, нервы и другие ткани на отрезанном участке морды не были сильно повреждены, а кот не потерял много крови, благодаря чему фрагмент удалось пришить. Как надеются врачи, в скором времени животное пойдет на поправку.