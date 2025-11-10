 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В США рухнул легкомоторный самолет с помощью для Ямайки

В США рухнул легкомоторный самолет с помощью для Ямайки
Video

Во Флориде упал небольшой турбовинтовой самолет Beechcraft King Air, направлявшийся на Ямайку для помощи пострадавшим от урагана, сообщает Associated Press.

Борт рухнул через несколько минут после взлета в пруд в городе Корал-Спрингс. Погибших обнаружено не было, поисковая операция продолжилась, сообщил агентству в пожарной службе.

В округе Бровард, откуда взлетел самолет, известен своим сообществом американцев карибского происхождения, в котором начали собирать гуманитарную помощь для Ямайки из-за урагана Мелисса.

Последствия крупнейшего урагана в Карибском бассейне за 150 лет. Фото
Фотогалерея 

Мелисса — мощный ураган пятой категории, он обрушился на Ямайку в конце октября. От стихии пострадали около 90 тыс. семей, больше всего ураган затронул западную часть острова. Там были сорваны крыши с примерно 120 тыс. зданий. По официальным данным, погибли 32 человека.

Ущерб, нанесенный домам и инфраструктуре, составляет по меньшей мере $6-7 млрд, что эквивалентно трети ВВП острова в прошлом году, заявил глава правительства Ямайки Эндрю Холнесс.

На Гаити из-за урагана погибли 43 человека.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
авиакатастрофа США Ямайка видео

