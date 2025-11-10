В США рухнул легкомоторный самолет с помощью для Ямайки
Во Флориде упал небольшой турбовинтовой самолет Beechcraft King Air, направлявшийся на Ямайку для помощи пострадавшим от урагана, сообщает Associated Press.
Борт рухнул через несколько минут после взлета в пруд в городе Корал-Спрингс. Погибших обнаружено не было, поисковая операция продолжилась, сообщил агентству в пожарной службе.
В округе Бровард, откуда взлетел самолет, известен своим сообществом американцев карибского происхождения, в котором начали собирать гуманитарную помощь для Ямайки из-за урагана Мелисса.
Мелисса — мощный ураган пятой категории, он обрушился на Ямайку в конце октября. От стихии пострадали около 90 тыс. семей, больше всего ураган затронул западную часть острова. Там были сорваны крыши с примерно 120 тыс. зданий. По официальным данным, погибли 32 человека.
Ущерб, нанесенный домам и инфраструктуре, составляет по меньшей мере $6-7 млрд, что эквивалентно трети ВВП острова в прошлом году, заявил глава правительства Ямайки Эндрю Холнесс.
На Гаити из-за урагана погибли 43 человека.
