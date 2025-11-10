Губернатор объяснил ситуацию с два дня ждавшим захода в порт Сочи паромом

Кондратьев обратился к главе Росморречфлота. Он отметил, что сочинская инфраструктура недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов, а проход транспорта от порта через центр города снизит привлекательность курорта

Паром Sea Bridge (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Сочинская инфраструктура недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов, сообщил ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что направил руководителю Росморречфлота Андрею Тарасенко обращение относительно ситуации с паромом Seabridge, который более двух суток ожидал разрешения на заход в порт Сочи и в итоге был вынужден вернуться в Трабзон (Турция).

«Портовая и городская инфраструктура Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов. В пункте пропуска через границу недостаточно мобильных инспекционно-досмотровых комплексов, что существенно повышает уязвимость системы пограничного контроля и может создать риски провоза опасных и запрещенных материалов», — пояснил Кондратьев. Паром Seabridge грузопассажирский, ранее он перевозил как людей, так и машины, и использовать его планировалось так же, уточнил он.

В своем обращении Кондратьев также отметил, что сочинский морской вокзал расположен в историческом центре города, который является рекреационной зоной с большим потоком туристов и пешеходов.

«Маршруты следования транспорта... от морского порта проходят через исторический центр Сочи, в котором гуляют много туристов и жителей, а также через густонаселенные районы. Все это негативно скажется на туристической привлекательности курорта», — заключил губернатор.

В генконсульстве России в Трабзоне РБК сообщили, что, по информации Управления безопасности одноименной турецкой провинции, формального запрета на сход с судна не вводилось: граждане могли покинуть паром, однако без возможности последующего на него возвращения.

Дипломаты связались с находившимися на борту россиянами и представителями компании-перевозчика и убедились, что пассажиры размещены в каютах, обеспечены горячим питанием и необходимыми удобствами.

Затем, 10 ноября, консул встретился с находящимися на борту россиянами и провел переговоры с представителями перевозчика. Пассажирам дали контакты местных адвокатов для возможного последующего обращения с претензиями к компании. В тот же день была достигнута договоренность о выплате каждому пассажиру денежной компенсации. После этого те собирались покинуть судно и самостоятельно вернуться в Россию.

«Генеральное консульство России в Трабзоне продолжает поддерживать постоянный контакт с местными властями, компетентными органами провинции, перевозчиком и российскими гражданами до полного урегулирования ситуации», — добавили в дипмиссии.

Seabridge вышел из Трабзона 7 ноября и на следующий день встал на рейд в Сочи, дожидаясь согласования захода в порт. На борту находились 20 пассажиров — двое граждан Турции и 18 россиян, купивших билеты в частном порядке.

Парому не разрешили пришвартоваться в порту Сочи, после более чем двух с половиной суток ожидания он был вынужден вернуться обратно в Трабзон. В Ассоциации туроператоров России объяснили, что порт не принял Seabridge, поскольку у судна нет разрешения на вход на территорию России. Кроме того, порт был закрыт для учений. Власти Кубани назвали начало паромного сообщения между Сочи и Трабзоном (паром был первым между пунктами за 14 лет) преждевременным, объяснив это вопросами безопасности при запуске сообщения.

Руководитель компании — организатора маршрута «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян утверждал, что судно получило разрешение на вход в территориальные воды России и после досмотра должно было зайти в сочинский порт.