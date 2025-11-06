 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Семь пожарных пострадали при взрыве горящего автомобиля в Нью-Йорке

Горящий фургон&nbsp;в Нью-Йорке, США, 6 ноября 2025 года
Горящий фургон в Нью-Йорке, США, 6 ноября 2025 года (Фото: Jaylee.King / Reuters)

В нью-йоркском районе Бронкс загорелся и взорвался автомобиль, семь пожарных пострадали. Об этом пишет New York Post со ссылкой на пожарную охрану города (FDNY).

«На тротуаре было много горящего мусора и обломков. Горело несколько машин. Вскоре после того, как мы прибыли на место, произошел взрыв», — сообщил журналистам глава подразделения Джон Эспозито.

Он уточнил, что огонь удалось локализовать к 20:19 по местному времени (4:19 мск). На месте происшествия работают представители компании по борьбе с опасными веществами, бюро пожарных расследований и бюро по предотвращению пожаров.

По данным FDNY, среди гражданских пострадавших нет, семеро спасателей получили ожоги различной степени тяжести. Трое из них — «серьезные, но не угрожающие жизни», они находятся в медицинском центре Якоби.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года

Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году

Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа

Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине

Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС

Умер телеведущий Юрий Николаев
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
взрыв пожар Автомобили Нью-Йорк спасатели
Материалы по теме
Взрыв и утечка химикатов произошли на заводе в США
Общество
Десять человек погибли при пожаре в доме престарелых в БиГ
Политика
Пожар на острове Недоразумения с высоты птичьего полета. Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51
И тренер, и диетолог, и терапевт: стоит ли доверять ИИ свое здоровьеПодписка на РБК, 10:25
В Волгограде обследуют дома, пострадавшие при атаке БПЛА Политика, 10:24
Reuters узнал о планах Польши закупать СПГ из США для Украины и Словакии Политика, 10:23
Губернатор Ситников заявил, что на Костромской ГЭС отразили атаку БПЛА Общество, 10:14
В 11 аэропортах в России отменили ограничения на полеты Общество, 10:13
МВД предупредило суд об угрозах из-за дела генерала Кириллова Общество, 10:07
Каких результатов добиваются компании с помощью технологий РБК х МТС Бизнес, 10:03
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
На Филиппинах выбрали «Мисс Земля». Фото Общество, 09:58
Семь пожарных пострадали при взрыве горящего автомобиля в Нью-Йорке Общество, 09:56
Разбор конфликтов со сменщиками: что говорит РострудПодписка на РБК, 09:49
На Земле начались сильные магнитные бури из-за вспышек на Солнце Общество, 09:46
Владелец «Вашингтона» отреагировал на 900-ю шайбу Овечкина в НХЛ Спорт, 09:42
Детсады в Волгореченске Костромской области закрыли после атаки БПЛА Политика, 09:40
SCMP раскрыла разработку Китая, способную изменить морские перевозки Технологии и медиа, 09:33