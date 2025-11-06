Семь пожарных пострадали при взрыве горящего автомобиля в Нью-Йорке

Горящий фургон в Нью-Йорке, США, 6 ноября 2025 года (Фото: Jaylee.King / Reuters)

В нью-йоркском районе Бронкс загорелся и взорвался автомобиль, семь пожарных пострадали. Об этом пишет New York Post со ссылкой на пожарную охрану города (FDNY).

«На тротуаре было много горящего мусора и обломков. Горело несколько машин. Вскоре после того, как мы прибыли на место, произошел взрыв», — сообщил журналистам глава подразделения Джон Эспозито.

Он уточнил, что огонь удалось локализовать к 20:19 по местному времени (4:19 мск). На месте происшествия работают представители компании по борьбе с опасными веществами, бюро пожарных расследований и бюро по предотвращению пожаров.

По данным FDNY, среди гражданских пострадавших нет, семеро спасателей получили ожоги различной степени тяжести. Трое из них — «серьезные, но не угрожающие жизни», они находятся в медицинском центре Якоби.