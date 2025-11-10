Пенсионерка столкнула школьницу на рельсы в московском метро. Видео
На камеры видеонаблюдения попал инцидент, как пенсионерка толкнула девочку-подростка на рельсы в московском метро. На кадрах видно, что школьница стояла на платформе в ожидании поезда, когда женщина резко толкнула ее на пути.
Ребенок не пострадал — очевидцы помогли ей покинуть пути до прибытия состава.
Инцидент произошел днем 9 ноября на станции «Таганская». По данным СК, 64-летняя пассажирка толкнула ребенка «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений», суть конфликта не уточняется.
Пенсионерка задержана, против нее возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство). Следствие будет ходатайствовать об аресте женщины.
