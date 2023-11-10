Интеграция бизнеса и науки: на что способны НОЦ мирового уровня

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В 2023–2024 годах на создание и поддержку в России научно-образовательных центров мирового уровня (НОЦ) будет направлено свыше 4,6 млрд руб., об этом ранее сообщил заместитель председателя российского правительства Дмитрий Чернышенко. Этот процесс происходит благодаря национальному проекту «Наука и университеты». Под НОЦ в широком смысле понимается объединение университетов, научных институтов и бизнеса, которое призвано создавать научные разработки для реального сектора экономики в разных отраслях.

В основе работы НОЦ — технологические проекты с фокусом на исследования, разработки для получения новых конкурентоспособных продуктов и их вывод на рынок. Также на базе центров готовят кадры и коллективы исследователей и разработчиков. Сегодня в 36 регионах России уже созданы 15 научно-образовательных центров мирового уровня, они ведут исследования в рамках 200 технологических проектов. Среди участников НОЦ — 145 вузов и 140 научных организаций.

Минобрнауки России 20 октября объявило дополнительный конкурсный отбор на предоставление грантов на оказание государственной поддержки НОЦ. Прием заявок на участие в конкурсном отборе осуществляется до 19 ноября в электронном виде. Победителей конкурса определит Совет научно-образовательных центров мирового уровня во второй половине декабря.

Разбираемся в том, какие перспективные программы и исследования уже готовят российские НОЦ мирового уровня.

«Кузбасс» и чистый уголь

В Кемеровской области научно-образовательный центр мирового уровня «Кузбасс» реализует комплексную научно-техническую программу полного инновационного цикла «Чистый уголь — Зеленый Кузбасс». Она предполагает создание технологий, способствующих снижению нагрузки на окружающую среду и повышению эффективности добычи и переработки угля. На территории региона функционирует более 50 предприятий угольной, металлургической и химической промышленности. Необходимость снизить экологические риски здесь очевидна: использование угля приводит к выбросу значительного количества углекислого газа в атмосферу.

Первоочередная задача проекта — глубокая переработка отходов, чтобы получить из них нечто полезное и экономически выгодное. «У любого угледобывающего предприятия есть так называемые породные отвалы, где складируются отходы добычи. Проект позволит не просто остановить разрастание данных площадей, но уменьшить их и переработать отходы, что положительно скажется на экологии территории, на которой находится предприятие», — отметил управляющий директор АО «Центральная обогатительная фабрика Березовская» Дмитрий Арекдактов.

Для реализации программы в Кузбасском государственном техническом университете имени Т.Ф. Горбачева открыли две лаборатории. Первая — по переработке угля с получением нового вида сырья для производства углеродных волокон, а вторая — по переработке отходов угледобычи с выделением редкоземельных элементов. По оценке разработчиков комплексной программы, к 2026 году получится выйти на коммерциализацию и промышленное тиражирование технологии.

Уральский НОЦ и цифровые двойники

Уральский межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня (УМНОЦ) носит название «Передовые производственные технологии и материалы». Научный коллектив ЮУрГУ — один из участников НОЦ — разработал новую методику предсказания образования трещин на производственном оборудовании. Методика позволит создавать цифровые двойники остаточного ресурса оборудования.

Цифровые двойники необходимы для предотвращения аварийных ситуаций. Металлургическое, машиностроительное оборудование в процессе работы испытывает длительное воздействие вибраций разной интенсивности. Во время такой нагрузки в конструкциях зарождаются микроповреждения, которые, накапливаясь, образуют трещины, в конечном счете происходит разрушение детали. Если оснастить оборудование датчиками, возможно в режиме реального времени оценивать техническое состояние с помощью алгоритмов и цифровых моделей.

Внедрение цифровых двойников остаточного ресурса оборудования поможет металлургическим компаниям планировать ремонтно-восстановительные работы оборудования. Также станет возможно посмотреть, как изменится ресурс оборудования при изменении технологического процесса производства.

В 2023 году в состав УМНОЦ вошли шесть новых участников — организаций реального сектора экономики с проектами: интеллектуальное производство компонентов машиностроения, разработка новых материалов для технологии производства прокатных валков, новые электрические реактивные электродвигатели и другие.

От лидеров — отстающим

В конце прошлого года Минобрнауки России предложило изменить подход к работе российских НОЦ. Одно из нововведений — ранжирование научно-образовательных центров на три категории: лидеры, стабильные и отстающие. Механизм ротации, по задумке ведомства, должен стимулировать эффективность работы центров и усилить конкуренцию между ними. В зависимости от места, которое занимает центр, будут меняться его федеральная поддержка и финансирование.

Благодаря национальному проекту «Наука и университеты» также получили развитие центры трансфера технологий (ЦТТ). На базе университетов и научных организаций создаются специальные подразделения, ответственные за внедрение разработок в реальный сектор экономики. С 2021 года отобрано 38 организаций, создающих в своей структуре центры трансфера технологий, 20 из них — в 2023 году.

Основные задачи таких центров — выявление охраноспособных результатов научной деятельности, разработка стратегий их патентования и правовой охраны, структурирование сделок по лицензированию и коммерческим научно-исследовательским и технологическим работам.

ЦТТ на страже радиационной безопасности и интеллектуальных прав

Центр трансфера технологий Томского политехнического университета был создан в 2023 году по национальному проекту «Наука и университеты». Основные направления научных разработок — инженерия здоровья, энергетика, рациональное природопользование, информационные технологии.

Российская компания ТВЭЛ, входящая в госкорпорацию «Росатом», попросила Томский политех разработать механизм очистки оборудования от радиационных загрязнений, которые образуются в процессе вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов. Технология Томского политеха позволяет провести объемную дезактивацию строительных конструкций и зданий по следующему принципу: радиационно загрязненный материал разрушается за счет усилий растяжения, при этом после очистки конструкции не деформируются, детали могут быть использованы повторно, процесс удаления загрязнений экологичен, а расход энергии минимален. Между ЦТТ Томского политеха и ТВЭЛ была заключена сделка на выполнение научно-исследовательской работы, описывающей этот механизм. В дальнейшем ТВЭЛ предполагает использование этой технологии на большинстве предприятий группы компаний.

Другой центр трансфера технологий создан в Санкт-Петербургском государственном университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). Его основные направления — интеллектуальные технологии и киберфизические системы, фотоника, квантовые технологии и новые материалы, а также биохимические технологии и науки о жизни.

На базе центра осуществляется множество проектов, например «IP Биржа» — студенческое патентное агентство, которое проводит научно-консультационную работу в области патентно-правовой поддержки университетских проектов. Студенческие команды проводят консультации при обязательном научном руководстве профильных специалистов в области управления интеллектуальной собственностью, в том числе российских и международных патентных поверенных.

Проект «IP Биржа» нацелен на успешную коммерциализацию студенческих разработок через стратегию управления интеллектуальной собственностью.

Центры трансфера технологий создаются Минобрнауки России по национальному проекту «Наука и университеты». С 2021 года отобрано 38 организаций — участников проекта, 20 из них — в 2023 году. Развитие межрегиональной сети центров утверждено Концепцией технологического развития на период до 2030 года.